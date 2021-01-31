Ефремов спрятал от жены все деньги перед тем, как сесть в тюрьму, а Давид Манукян погряз в долгах?

Михаил Ефремов спрятал от жены все деньги перед тем, как сесть в тюрьму

Telegram-канал Mash накануне сообщил, что якобы жена Михаила Ефремова Софья Кругликова отказалась отправлять мужу посылки в колонию. Причиной стало то, что у женщины якобы нет доступа к финансовым сбережениям артиста. Издание пишет, что актер на это не соглашается.

Журналисты располагают информацией, что незадолго до ареста Ефремов обналичил накопления и поместил деньги в банковскую ячейку. Теперь доступ к ней имеет только он. Кругликова же осталась без финансовой поддержки.

По данным СМИ, Софья отправила в колонию юристов, которые должны были потребовать у Ефремова передать права на пользование банковской ячейкой, но артист отказался. Тогда Кругликова перестала отправлять супругу посылки.

Вообще о том, что Ефремов владеет миллионами и большими накоплениями, рассказал журналистам Никита Джигурда. Напомним, что он уверен в том, что Михаила Олеговича подставили. Джигурда считает, что есть люди, которым якобы это было выгодно. Он подчеркнул, что теперь у Ефремова хотят отобрать все деньги и важные документы, которые лежат у него в ячейке. Имеет место и шантаж. А вы верите Никите Джигурде? Напомним, что Михаил Ефремов недавно дал интервью журналистам издания "Коммерсантъ". В нем он рассказал, чем занят в колонии. Михаил Ефремов https://www.instagram.com/globalmsk.ru/ Давид Манукян погряз в долгах

Не успела Ольга Бузова отметить свой день рождения, как стало известно, что они с блогером Давидом Манукяном больше не вместе. Напомним, что звезда обвинила бывшего спутника в рукоприкладстве.

Теперь издание "Комсомольская правда" сообщило, что на Манукяна охотятся судебные приставы. Дава якобы задолжал двум новосибирским риелторам. Журналисты отмечают, что ему нечем платить.

СМИ рассказали, что долг у Манукяна появился после того, как в 2015 году он заключил договоры с двумя риелторами: от них он получил более миллиона рублей (около 11 тыс. евро) за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме (именно Давид в бумагах указан как застройщик). Вот только жилья люди так и не получили.

Журналисты располагают информацией о договоре, согласно которому застройщик обязан передать объект инвестору по передаточному акту не позднее срока окончания строительства, предусмотренного договором. Этот срок уже истек.

Истцы неоднократно выезжали на место строительства дома. Объект завершен, там живут люди, инвесторы никаких сообщений не получали.

На сайте Ленинского районного суда указано, что ответчик от встреч отказывается. На телеграммы он не отвечает.

В конце 2019 года еще шли судебные разбирательства. Позднее решение суда было обжаловано, и, пока шли новые заседания, Давид Манукян на время исчез из списков должников у судебных приставов.

Теперь же СМИ сообщают, что в итоге суд встал на сторону риелторов и теперь блогеру все-таки предстоит погасить долги.

Верите ли вы, что у Манукяна долги? Быть может, это месть бывшей подруги?