Сб, 30.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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"Работаю Зевсом, укрощаю молнии": Михаил Ефремов о жизни в колонии

ФОТО: EPA/YURI KOCHETKOV/Scanpix

В небольшом интервью изданию "Коммерсантъ" актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в одной из колоний в Белгородской области, рассказал о своих буднях. 

Известно, что Ефремов устроился на швейное производство. 

"Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на "швейке"", - сказал он.

Михаил Олегович назвал условия жизни в колонии приемлемыми. Своих сокамерников он назвал "достойными и правильными мужиками".

"Каждый из них где-то оступился", - отметил он.

Актер также рассказал, что у него сложились уважительные отношения с руководством колонии и другими осужденными. Ефремов подчеркнул, что его все называют "дядя Миша".

Про продолжение творческой деятельности актер пока не загадывает. Он указал, что сейчас его дело - это "вставлять замки в молнии".

"Очень развивает мелкую моторику", - подытожил он. 

Напомним, что Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии после ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров - водитель фургона, в который актер врезался на джипе.

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