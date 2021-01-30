"Работаю Зевсом, укрощаю молнии": Михаил Ефремов о жизни в колонии

Известно, что Ефремов устроился на швейное производство.

"Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на "швейке"", - сказал он.

Михаил Олегович назвал условия жизни в колонии приемлемыми. Своих сокамерников он назвал "достойными и правильными мужиками".

"Каждый из них где-то оступился", - отметил он.

Актер также рассказал, что у него сложились уважительные отношения с руководством колонии и другими осужденными. Ефремов подчеркнул, что его все называют "дядя Миша".

Про продолжение творческой деятельности актер пока не загадывает. Он указал, что сейчас его дело - это "вставлять замки в молнии".

"Очень развивает мелкую моторику", - подытожил он.