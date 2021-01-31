Бузова рассказала Урганту о свадьбе и разводе с Давой, проекте "Дом-2" и праздновании своего 35-летия

В беседе с Иваном Ургантом артистка подтвердила, что на Мальдивах состоялась церемония бракосочетания с ее экс-бойфрендом, блогером Давидом Манукяном. Ольга рассказала, что торжество провел швейцар, который переоделся местным священником. Молодоженам даже вручили кольца, которые, правда, после церемонии пришлось вернуть.

О расставании с Давой Ольга отказалась говорить. Она заметила, что пока ей об этом рассказывать трудно.

Ургант поинтересовался у Бузовой, как она пережила закрытие проекта "Дом-2". Ольга заметила, что ей это далось трудно, ведь она имела отношение к шоу все эти годы - сначала была его участницей, а потом и ведущей.

Впервые звезда открыла любопытный момент. Оказывается, это они вместе с Романом Третьяковым должны были выиграть дом, который они строили.

"Мало кто знает, но мы должны были выиграть тот самый дом, который строили. Я подписывала контракт на три месяца. Изначально проект собирались завершить через три месяца и вручить самой крепкой паре ключи от недвижимости. И вот срок подходит к концу, у меня есть молодой человек, а нам объявляют, что проект продлили. Так я лишилась того дома", - объяснила Ольга.

Она подчеркнула, что тогда очень любила своего молодого человека.

"У него сейчас все хорошо. Честно сказать, я ему за многое благодарна", - призналась Бузова.

Недавно Ольга Бузова отметила свое 35-летие. Роскошное торжество посетили многочисленные представители российского шоу-бизнеса: Лолита Милявская, Яна Рудковская, Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян с женой и многие другие. На мероприятии выступала сама виновница торжества, а также Сергей Жуков и братья Сафроновы.