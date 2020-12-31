"В каждом городе есть люди, для которых я - член семьи": прощальный выпуск проекта "Дом-2" на ТНТ

"Дом-2. Город любви" шел на экране около 17 лет. Ранее сообщалось, что проект стал приносить убытки. Портал "Медуза" кратко рассказывает про финальный вечерний выпуск.

Выпуск снимался в студии шоу, где ведущие, сменяя друг друга, награждали участников шоу в шутливых номинациях, а сами участники показывали творческие номера.

Отметили мать 35-летнего участника Никиты Уманского, Юлию Жукову и ее грудь, а также вывели на сцену живого бычка.

Примечательно, что на проект были приглашены бывшие участники шоу: Ольга "Солнце" Николаева и Роман Третьяков.

"ТНТ, большое спасибо за то, что в каждом городе есть люди, для которых я - член семьи", - сказал Роман.

Экс-участник Валерий Блюменкранц поблагодарил проект и отметил, что он меняет судьбы людей.

"Хочу поблагодарить канал за то, что вы помогли сделать мне меня, жить и существовать за счет вас. И за счет меня, конечно, тоже", - сказала участница Милена Безбородова.

Ведущие тоже попрощались с проектом. Влад Кадони пожелал каналу "успехов с юмористическими шоу", а Ольга Орлова указала, что проект стал для нее родным домом. Бывший участник Андрей Черкасов, который стал ведущим подчеркнул, что надо верить в мечты.

"Мы создали огромное количество пар. Люди любят друг друга, мы дали им огромный опыт. Я люблю тебя, "Дом-2!"" - сказала Ксения Бородина.

В финале Ольга Бузова исполнила песню "Танцуй под Бузову".