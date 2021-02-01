C 1 февраля Tet прекращает ретрансляцию пяти телеканалов: среди них ПБК и Рен ТВ Балтия

Несмотря на длительные и неоднократные запросы информации, Tet не имеет доступа к юридически обоснованной информации о условиях ретрансляции телеканалов ПБК, НТВ Мир, Рен ТВ Балтия, "Кинокомедия" и "Киномикс" в Латвии.

Следовательно, невозможно провести надлежащую оценку рисков, как того требует действующее законодательство (в том числе в значении Закона об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, а также Закона о международных и национальных санкциях Латвийской Республики.). Дистрибьютором телеканалов является TEM LV - одна из компаний Baltijas mediju alianse.

В связи с этими обстоятельствами, а также с публичными объявлениями об выдвинутых против реального бенефициара нарушения международных санкций Baltijas mediju alianse (а также TEM LV), Tet обратится к государственным и правоохранительным органам с просьбой прояснить как можно скорее действия, ожидаемые от поставщиков услуг платного телевидения для распространения вышеупомянутых телеканалов в Латвии, которые в настоящее время включены в список ретранслируемых каналов NEPLP, с целью обеспечения единообразного доступа и предотвращения несоблюдения правовых норм, иной подход и искажение рынка.

С 1 февраля телеканалы ПБК, НТВ Мир, Рен ТВ Балтия, "Кинокомедия" и "Киномикс" не будут доступны в предложении телеканалов Tet. Tet рекомендует смотреть качественный и равноценный контент на каналах LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, "Дождь", UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, "Пятница", "Настоящее время", TV21. 127

Tet заинтересован в предоставлении контента самого высокого качества и интересного для клиентов. Однако предприятие не видит возможности сделать это юридически сомнительным образом. В дополнение к существующему предложению каналов, Tet изучает другие альтернативы контента, и в ближайшем будущем мы предложим дополнительный интересный и захватывающий контент, который сделает существующее предложение еще сильнее.

Изменения касаются списков каналов для зрителей интерактивного телевидения Helio, наземного телевидения Helio и Shortcut TV.

Напомним, в ноябре 2019 года латвийский надзор за электронными СМИ, сославшись на нарушение санкций ЕС, запретил трансляцию восьми каналов BMA. Спустя пару месяцев в офисах BMA в Таллинне и Риге в рамках уголовного производства прошли обыски. Исходящие платежи с корпоративных счетов ВМА были заморожены.

В результате холдинг несколько недель не мог выплачивать зарплату сотрудникам. Наконец, BMA объявил о закрытии служб новостей в Риге и Таллинне "из-за неоправданного экономического давления со стороны государства и правоохранительных органов". Не менее 30 человек потеряли работу.