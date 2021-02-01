Ида Галич о причинах развода: "Финансы и распад нашего союза никак не связаны"

Ида опровергла слухи о том, что они с Басиевым разводятся из-за разного уровня доходов: "Финансы и распад нашего союза никак не связаны. Я могу позволить себе просто любить человека".

ФОТО: https://www.instagram.com/galichida/

Галич призналась, что не планирует подробно рассказывать, почему они с Аланом расстались:

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"У нас ребенок. И одно мое неправильно сформулированное предложение об Аланчике, как о муже, может изменить у ребенка представление о нем именно как об отце. И это работает в обе стороны. Так что, я надеюсь, нам хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущение, что кто-то из его родителей не хороший человек".

ФОТО: https://www.instagram.com/galichida/