Пн, 1.02.2021
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  • Ида Галич о причинах развода: "Финансы и распад нашего союза никак не связаны"
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Ида Галич о причинах развода: "Финансы и распад нашего союза никак не связаны"

Ида Галич ФОТО: https://www.instagram.com/galichida/

Ранее 30-летняя российская телеведущая и блогер Ида Галич подтвердила информацию о разводе с Аланом Басиевым. Сейчас она ответила на вопросы фолловеров в Instagram-сторис.

Ида опровергла слухи о том, что они с Басиевым разводятся из-за разного уровня доходов: "Финансы и распад нашего союза никак не связаны. Я могу позволить себе просто любить человека".

ФОТО: https://www.instagram.com/galichida/

Галич призналась, что не планирует подробно рассказывать, почему они с Аланом расстались:

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"У нас ребенок. И одно мое неправильно сформулированное предложение об Аланчике, как о муже, может изменить у ребенка представление о нем именно как об отце. И это работает в обе стороны. Так что, я надеюсь, нам хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущение, что кто-то из его родителей не хороший человек".

ФОТО: https://www.instagram.com/galichida/

Ида и Алан поженились в 2018 году. В феврале 2020-го у супругов родился сын Леон. В декабре 2019 года стало известно, что Галич купила в ипотеку замок. По неофициальной информации СМИ, дом стоил более 20 миллионов рублей (224 тысячи евро). Речь идет об особняке площадью около 280 квадратных метров на Киевском шоссе.

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