Ида Галич о причинах развода: "Финансы и распад нашего союза никак не связаны"

Ида опровергла слухи о том, что они с Басиевым разводятся из-за разного уровня доходов: "Финансы и распад нашего союза никак не связаны. Я могу позволить себе просто любить человека".
Галич призналась, что не планирует подробно рассказывать, почему они с Аланом расстались:
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"У нас ребенок. И одно мое неправильно сформулированное предложение об Аланчике, как о муже, может изменить у ребенка представление о нем именно как об отце. И это работает в обе стороны. Так что, я надеюсь, нам хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущение, что кто-то из его родителей не хороший человек".
Ида и Алан поженились в 2018 году. В феврале 2020-го у супругов родился сын Леон. В декабре 2019 года стало известно, что Галич купила в ипотеку замок. По неофициальной информации СМИ, дом стоил более 20 миллионов рублей (224 тысячи евро). Речь идет об особняке площадью около 280 квадратных метров на Киевском шоссе.