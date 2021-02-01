Франция призывает Германию отказаться от Nord Stream 2

"Мы всегда говорили, что у нас в этом контексте есть большие сомнения по поводу этого проекта", - заявил в разговоре с радиостанцией France Inter министр по делам Европы Клеман Бон. "Действительно, мы это говорили раньше".

Напомним, в воскресенье в ходе акций протеста против ареста Навального по всей России были задержаны более 5000 человек.

Галерея: Протесты в России

Напомним, в воскресенье, 31 января, в десятках городов России и мира прошли митинги в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального с требованием отпустить его на свободу.

Полиция жестко задерживала и избивала протестующих. В Санкт-Петербурге людей били дубинками, применяли газ и электрошокер. МВД России это отрицает.