Пн, 1.02.2021
Что лично меня беспокоит больше всего, так это сухопутная граница. Одно из предложений заключается в создании коридоров для въезда, которые будут более точно контролироваться нашими пограничниками. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения
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Франция призывает Германию отказаться от Nord Stream 2

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Реагируя на протесты против ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального, Франция в понедельник призвала Германию отказаться от строительства газопровода Nord Stream 2.

"Мы всегда говорили, что у нас в этом контексте есть большие сомнения по поводу этого проекта", - заявил в разговоре с радиостанцией France Inter министр по делам Европы Клеман Бон. "Действительно, мы это говорили раньше".

Напомним, в воскресенье в ходе акций протеста против ареста Навального по всей России были задержаны более 5000 человек.

Галерея: Протесты в России 

Напомним, в воскресенье, 31 января, в десятках городов России и мира прошли митинги в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального с требованием отпустить его на свободу. 

Полиция жестко задерживала и избивала протестующих. В Санкт-Петербурге людей били дубинками, применяли газ и электрошокер. МВД России это отрицает.

Галерея: Протесты в России

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