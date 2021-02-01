Видео ⟩ "Я злой человек": Земфира выпустила новый клип
Российская исполнительница Земфира выпустила клип на песню "Злой человек".
Российская исполнительница Земфира выпустила клип на песню "Злой человек".
"Злой человек" - это саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Главную роль в клипе исполнила Литвинова.
В ролике она куда-то едет на автомобиле и курит.
Ранее Рената Литвинова сообщила, что певица Земфира готовится к выпуску нового альбома. Она назвала его "гениальным".
"Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу "Офелия, невинно утонувшая": "У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая". Я попросила начать с хорошей. Она сказала: "Это гениальная новелла!". Тогда я спросила: "Какая плохая?". Она ответила: "Вы никогда не напишете ничего лучше". И сегодня я прослушала новый альбом Земфиры - и у меня для вас есть две новости - одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее", - написала Литвинова на своей Instagram-странице.
Напомним, в апреле 2020 года Земфира анонсировала в Instagram выход первого за семь лет альбома. Тогда артистка выпустила новую песню "Крым".
Премьера фильма "Северный ветер" состоится уже 6 февраля. Картина основана на одноименной пьесе Ренаты Литвиновой, которую впервые поставили в 2017 году на сцене МХТ им. А. П. Чехова. В пьесе рассказывается о "великом матриархате" и женщинах, правивших на Северных полях и ждавших любви.