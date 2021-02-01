Видео ⟩ "Я злой человек": Земфира выпустила новый клип

"Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу "Офелия, невинно утонувшая": "У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая". Я попросила начать с хорошей. Она сказала: "Это гениальная новелла!". Тогда я спросила: "Какая плохая?". Она ответила: "Вы никогда не напишете ничего лучше". И сегодня я прослушала новый альбом Земфиры - и у меня для вас есть две новости - одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее", - написала Литвинова на своей Instagram-странице.