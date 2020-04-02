Чт, 2.04.2020
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Аудио ⟩ "Твоя жизнь превратится в ад": Земфира выпустила новую песню. Она называется "Крым"

Земфира

ФОТО: https://www.instagram.com/zemfiralive

Одна из культовых исполнительниц современности Земфира выпустила новую песню. Стоит отметить, что это первая работа артистки за полтора года. Релиз был размещен на YouTube-канале певицы. 

Композиция называется "Крым". 

"Потому что тебя бесит дым... и нам пришлось бы поехать в Крым", - поет Земфира. 

Напомним, последним официально вышедшим треком Земфиры была песня "Джозеф", представленная публике в сентябре 2018 года. Трек составлен из отрывков из стихотворений Иосифа Бродского "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам".

Ранее TVNET писал, что в ноябре 2019 года артистка исполнила на концерте в Дубае не исполнявшиеся ранее песни Abuse и Goodbye. 

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