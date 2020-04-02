Аудио ⟩ "Твоя жизнь превратится в ад": Земфира выпустила новую песню. Она называется "Крым"

Одна из культовых исполнительниц современности Земфира выпустила новую песню. Стоит отметить, что это первая работа артистки за полтора года. Релиз был размещен на YouTube-канале певицы.
Композиция называется "Крым".
"Потому что тебя бесит дым... и нам пришлось бы поехать в Крым", - поет Земфира.
Напомним, последним официально вышедшим треком Земфиры была песня "Джозеф", представленная публике в сентябре 2018 года. Трек составлен из отрывков из стихотворений Иосифа Бродского "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам".
Ранее TVNET писал, что в ноябре 2019 года артистка исполнила на концерте в Дубае не исполнявшиеся ранее песни Abuse и Goodbye.