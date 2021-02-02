Звезда сериала "Мир Дикого Запада" обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии

"Имя моего абьюзера - Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасающе обращался со мной на протяжении нескольких лет", - заявила Вуд.

Эван Рэйчел Вуд встречалась с Мэрилином Мэнсоном с 2007-го по 2010 год.

Она подчеркнула, что больше не желает жить в страхе. Вуд потребовала, чтобы компанию, которые дают ему работу оценили свои действия.

Напомним, в 2016 году Эван Рэйчел Вуд объявила, что дважды подвергалась изнасилованию. Тогда она не стала раскрывать имя насильника, объяснив, что это произошло много лет назад. В 2018 году Вуд раскрыла подробности этих происшествий, но имя своего бывшего бойфренда не назвала.

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон ответил на ее обвинения, после того, как с ним отказался от сотрудничества музыкальный лейбл и две киностудии. Он назвал слова Рэйчел "ужасными искажениями реальности".

Мэнсон заметил, что его "личные отношения всегда строились на согласии с партнерами". Он не понимает, зачем кому-то теперь переписывать прошлое.