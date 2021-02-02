Звезда сериала "Мир Дикого Запада" обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии
Звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом пишет Lenta.ru.
Звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом пишет Lenta.ru.
"Имя моего абьюзера - Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасающе обращался со мной на протяжении нескольких лет", - заявила Вуд.
Эван Рэйчел Вуд встречалась с Мэрилином Мэнсоном с 2007-го по 2010 год.
Она подчеркнула, что больше не желает жить в страхе. Вуд потребовала, чтобы компанию, которые дают ему работу оценили свои действия.
Напомним, в 2016 году Эван Рэйчел Вуд объявила, что дважды подвергалась изнасилованию. Тогда она не стала раскрывать имя насильника, объяснив, что это произошло много лет назад. В 2018 году Вуд раскрыла подробности этих происшествий, но имя своего бывшего бойфренда не назвала.
Американский музыкант Мэрилин Мэнсон ответил на ее обвинения, после того, как с ним отказался от сотрудничества музыкальный лейбл и две киностудии. Он назвал слова Рэйчел "ужасными искажениями реальности".
Мэнсон заметил, что его "личные отношения всегда строились на согласии с партнерами". Он не понимает, зачем кому-то теперь переписывать прошлое.
"На фоне обвинений со стороны Вуд Мэнсон потерял роль в сериале "Американские боги" и в шоу "Калейдоскоп ужасов" от AMC. Также стало известно, что от сотрудничества с Мэнсоном отказался лейбл Loma Vista Recording. Об этом сообщает Deadline.