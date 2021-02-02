На канале ТНТ стартовал сериал "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым и Константином Богомоловым

Лондон, 19 век. Город живет в страхе перед маньяком Джеком Потрошителем. Надежда только на Шерлока Холмса, который решает ловить преступника на живца и переодевается в женскую одежду. Маньяк клюет, однако в суровой схватке детектив все же упускает его, успев заметить в руках Потрошителя бухарский нож. Стало быть, в деле есть русский след.

"Шерлок в России" ФОТО: пресс-фото ТНТ

Шерлок отправляется в Петербург, где его, сторонника дедукции и доказательных методов расследования, никто не ждет. Для полицейского Трудного его рекомендательные письма из Англии – все равно, что мухобойки. Загадочный и циничный обер-полицмейстер Знаменский ставит Холмсу палки в колеса и хочет свалить на него все незакрытые дела. И только мизантропичный доктор Карцев, у которого Шерлок снял комнату, проникается к сыщику сочувствием и становится его проводником по трущобам Российской Империи.

В Лондоне Шерлока охраняли полиция и статус джентльмена, а в Петербурге – только нож и молитва. Дедукция здесь бессильна. В каждом эпизоде Холмс и Карцев будут распутывать изощренные преступления и противостоять русскому народному разгильдяйству.

"Шерлок в России" снят с уважением к первоисточнику и знаменитым на весь мир экранизациям "шерлокианы". Доктор Карцев (Владимир Мишуков) здесь негласно занимает роль главного помощника Холмса – Доктора Ватсона. Сначала герои, как и в романах Конан-Дойла, не принимают друг друга, но постепенно становятся настоящими друзьями. Непутевый Лавр Сидорович Трудный (Павел Майков) из управления полиции – это инспектор Лестрейд из Скотленд-Ярда. На роль Ирэн Адлер, женщины, однажды сумевшей разгадать замысел Шерлока, претендует учительница Софья Касаткина (Ирина Старшенбаум). Ну а "русский Мориарти" - это Петр Порфирьевич Знаменский (Константин Богомолов). За новизну в сериале отвечают нетривиальное музыкальное оформление, новые неожиданные черты в характере Шерлока, мастерски переданные Максимом Матвеевым, и любовная линия.

"Шерлок в России" ФОТО: пресс-фото ТНТ

Спродюсировали "Шерлока в России" одноименная студия видеосервиса START ("Содержанки", "Бывшие") и продюсерская компания "Среда" ("Проект "Анна Николаевна", "Гоголь"), а сценарий написал Олег Маловичко ("Притяжение", "Метод", "Лед").

"Случилась химия - и родился интересный мужской дуэт абсолютно равных звезд. Мишуков вносит некую трагическую нотку в повествование, жизнь его героя полна драматических сюжетов. А за Максимом закрепляется комическая интонация. Как истинный Шерлок, он явный социопат, как истинный англичанин — немного сноб, и тут он попадает в разухабистую Русь-матушку, не признающую личного пространства, изящных манер, да что там - логики. И как здесь пускать в ход свой знаменитый дедуктивный метод? Вот эту растерянность чопорного человека Матвееву удается передать очень точно", - считает Илона Егиазарова, "ВокругТВ".

"Галерея образов - главных и второстепенных - удачно воссоединяет литературную основу и, как ни странно, современность. Несмотря на то, что создатели «Шерлока в России» все-таки не пошли по пути наименьшего сопротивления, просто прописав сыщика и его дело в XXI веке", - пишет Мария Токмашева, Kino-teatr.ru

"Шерлок в России" - с 1 февраля в 21.00 на ТНТ!