Вт, 2.02.2021
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  • "Мои родители не опустились бы до такого": Ольга Бузова об оскорблениях матери Давы
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"Мои родители не опустились бы до такого": Ольга Бузова об оскорблениях матери Давы

Популярная телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова на своей Instagram-странице заговорила о расставании с Давидом Манукяном. Она призналась подписчикам, что мать бывшего бойфренда начала поливать ее грязью, защищая сына. Об этом пищет StarHit.ru.

О расставании сообщила сама Ольга. По ее словам, Дава ей изменял и оскорблял ее, и бил, и даже плевал в лицо. Бузова также опубликовала переписку с экс-возлюбленным. 

После этих новостей она роскошно отметила 35-летие и уехала в детокс-клинику, где проходит полное обследование организма. Бузова заявила подписчикам, что сейчас она особенно нуждается в спокойствии и профессиональной помощи медиков.

В комментариях под одной из публикаций Ольга призналась, что после разрыва не общалась с Давой. Бывший возлюбленный не интересовался ее самочувствием и не принес извинения за свои проступки.

Бузова отметила и поведение его матери. Которая публично обвинила Ольгу в алкоголизме и развязном поведении. Звезда призналась, что такое поведение ее шокировало. 

"У каждого свое воспитание или его отсутствие. Мои родители не опустились бы и не опустятся до такого", - написала она.

Бузова подчеркнула, что с самого начала хотела держать отношения с Манукяном в тайне, но потом Давид потребовал публичности. Теперь она понимает, что больше не хочет выставлять личную жизнь на показ.

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