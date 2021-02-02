"Мои родители не опустились бы до такого": Ольга Бузова об оскорблениях матери Давы

О расставании сообщила сама Ольга. По ее словам, Дава ей изменял и оскорблял ее, и бил, и даже плевал в лицо. Бузова также опубликовала переписку с экс-возлюбленным.

После этих новостей она роскошно отметила 35-летие и уехала в детокс-клинику, где проходит полное обследование организма. Бузова заявила подписчикам, что сейчас она особенно нуждается в спокойствии и профессиональной помощи медиков.

В комментариях под одной из публикаций Ольга призналась, что после разрыва не общалась с Давой. Бывший возлюбленный не интересовался ее самочувствием и не принес извинения за свои проступки.

Бузова отметила и поведение его матери. Которая публично обвинила Ольгу в алкоголизме и развязном поведении. Звезда призналась, что такое поведение ее шокировало.

"У каждого свое воспитание или его отсутствие. Мои родители не опустились бы и не опустятся до такого", - написала она.