Tet требует разъяснений по поводу прерывания трансляции российских телеканалов

Tet также призывает оценить, допустимо ли с точки зрения закона заключать соглашения с представителями конкретных каналов.

Улдис Татарчук, председатель правления Tet, подчеркнул, что компания неоднократно обращалась в учреждения, с целью обеспечить соблюдение законодательства, а также для продвижения этических норм ведения бизнеса в Латвии.

"Информация, которой мы располагаем, или, точнее, ее отсутствие, указывает на непрозрачные методы ведения бизнеса,

что является неприемлемым, несовместимым с ценностями Tet. Мы считаем, что мы, как лидер рынка, должны привлечь внимание конкретных учреждений, предлагая оценить, кто является реальным держателем прав на распространение указанных каналов в Латвии, в соответствии с нормативными актами и этической коммерческой практикой, "сказал Татарчукс.

От имени Tet он призвал NEPLP в сотрудничестве с правоохранительными органами как можно скорее оценить ситуацию, создав равные условия для всех участников рынка.

Компания также напомнила, что вопросы контента находятся в компетенции и ответственности органов, контролирующих СМИ и телеканалы. Пока у каналов есть действующая лицензия NEPLP на вещание или ретрансляцию,

любая телекомпания имеет право полагать, что содержание каналов было оценено ответственными органами и признано соответствующим закону и интересам национальной безопасности.

Как пояснила Трофимова, 10 января 2020 года между Tet и Tem LV было заключено лицензионное соглашение на ретрансляцию телеканалов, согласно которому Tem LV предоставила Tet лицензию на ретрансляцию телеканалов ПБК, Рен ТВ Балтия , "НТВ Мир Балтия", "Кинокомедия", а также особые условия о возможности добавления "Киномикс" и "Дом Кино" в список транслируемых телеканалов (Балтийская версия при условии, что NEPLP разрешит распространение этого телеканала). Срок действия контракта истек 31 января этого года.

Оценивая вопрос о дальнейшей ретрансляции телеканалов, которые будут ретранслироваться по лицензионному соглашению после 31 января этого года, Tet вела переписку с Тем LV, чтобы убедиться в полномочиях распространителя каналов, а также в том, что полученные по лицензионному соглашению от Tet средства не становятся доступными юридическим или физическим лицам, которые подпадают под санкции, введенные Латвией, ЕС или государством-членом Организации Североатлантического договора, а также, чтобы получить информацию о юридических и физических лицах, которым Tem LV переводит средства, уплаченные Tet за ретрансляцию телеканалов в рамках лицензионного соглашения, с указанием цепочки владения всех бенефициаров и реальных бенефициаров.

Полученная информация, по мнению Tet, была противоречивой и содержала признаки потенциально подозрительной сделки. В том числе Tet незадолго до окончания срока договора получила ответ от Tem LV, в котором указывалось, что 31 января 2021 года заканчивается договор лицензии и с 1 февраля этого года распространением каналов займется FoxVision, которое будет представлять то же уполномоченное лицо, что и Tem LV.

28 января Tet в письме указала, что оценит переданную Tem LV информацию.

Днем позже было получено письмо от Tem LV, в котором указывалось, что у Tem LV есть право выдать разрешение на ретрансляцию каналов до 28 февраля, и разрешение на ретрансляцию каналов в силе до этой даты.

Таким образом, Tet не получила юридически обоснованной уверенности о физическом или юридическом лице, представляющем телеканалы "Первый Балтийский канал" ("ПБК"), "НТВ Мир Балтия", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс" в Латвии.

Поэтому Tet в письме просила оценить возможную сделку Tem LV и FoxVision о ретрансляции и передачи прав на распространение каналов.