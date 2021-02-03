"Я приехал как гражданин". Фото задержанного фотографа стало символом суда над Навальным

Фото было сделано не в Мосгорсуде, а в ОВД, куда доставили Маркова после задержания.
Как писала "Медиазона", Марков вышел в эфир "Дождя" прямо из автозака.
"Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу," - сказал он.
Дмитрий Марков - российский фотограф-документалист и волонтер, получивший известность благодаря своим снимкам российской провинции. Он был одним из гостей программы "вДудь".
Вечером того же дня Марков был отпущен, о чем он написал в своем Facebook:
"Просидев 8 часов (половину из которых приходилось отвечать на вопросы сотрудников ОВД про Юру Дудя), я наконец на свободе".
Просидев 8 часов (половину из которых приходилось отвечать на вопросы сотрудников ОВД про Юру Дудя) я, наконец, на...Опубликовано Дмитрием Марковым Вторник, 2 февраля 2021 г.
Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу в 2023 году.