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  • "Я приехал как гражданин". Фото задержанного фотографа стало символом суда над Навальным
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"Я приехал как гражданин". Фото задержанного фотографа стало символом суда над Навальным

2 февраля возле Мосгорсуда, где проходило слушание о замене для российского оппозиционера Алексея Навального условного срока на реальный, задержали Дмитрия Маркова - одного из самых известных российских фотографов, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Дождь". В тот же день в соцсетях начали распространять его снимок, отлично отражающий атмосферу происходящего.

Фото было сделано не в Мосгорсуде, а в ОВД, куда доставили Маркова после задержания.

Как писала "Медиазона", Марков вышел в эфир "Дождя" прямо из автозака.

"Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу," - сказал он.

Дмитрий Марков - российский фотограф-документалист и волонтер, получивший известность благодаря своим снимкам российской провинции. Он был одним из гостей программы "вДудь".

Вечером того же дня Марков был отпущен, о чем он написал в своем Facebook:

"Просидев 8 часов (половину из которых приходилось отвечать на вопросы сотрудников ОВД про Юру Дудя), я наконец на свободе".

Просидев 8 часов (половину из которых приходилось отвечать на вопросы сотрудников ОВД про Юру Дудя) я, наконец, на...

Опубликовано Дмитрием Марковым Вторник, 2 февраля 2021 г.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу в 2023 году. 

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