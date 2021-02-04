Фото ⟩ В Сети появились кадры со свадебного торжества Монеточки
В Сети появились кадры с торжества, посвященного свадьбе певицы Монеточки (наст. имя - Елизавета Гырдымова) и музыканта Вити Исаева.
В Сети появились кадры с торжества, посвященного свадьбе певицы Монеточки (наст. имя - Елизавета Гырдымова) и музыканта Вити Исаева.
Напомним, что пара поженилась в конце декабря 2020 года. На официальной регистрации в Сочи присутствовали только Монеточка и ее жених.
Праздничный банкет состоялся 31 января в Москве после отмены ограничений, связанных с пандемией Covid-19. На торжестве присутствовали такие знаменитости, как Сергей Бурунов, Noize MC, стендап-комик Лука Хиникадзе, Екатерина Варнава, Владимир Маркони и Александра Бортич.
"Спасибо вам, наши дорогие гости, за то что читали нам стихи, пели песни, танцевали, подарили кучу крутых подарков, среди которых прыжок с парашютом, длинный велосипед с двумя сиденьями, отдых в санатории, огромный синий слон, самовар и море цветов!" - написала на своей Instagram-странице Лиза.