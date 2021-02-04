Фото ⟩ В Сети появились кадры со свадебного торжества Монеточки

Напомним, что пара поженилась в конце декабря 2020 года. На официальной регистрации в Сочи присутствовали только Монеточка и ее жених.

Праздничный банкет состоялся 31 января в Москве после отмены ограничений, связанных с пандемией Covid-19. На торжестве присутствовали такие знаменитости, как Сергей Бурунов, Noize MC, стендап-комик Лука Хиникадзе, Екатерина Варнава, Владимир Маркони и Александра Бортич.