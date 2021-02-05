Агата Муцениеце рассказала о нежелании детей общаться с отцом

По ее словам, дети сами наотрез отказываются общаться с отцом.

"Раньше такого не было - это пришло сейчас", - отмечает она. 1

Она подчеркнула, что сейчас Павел стал обвинять в этом ее:

"В мой адрес начинаются обвинения: "Ты настраиваешь детей против меня. Ты ведешь себя так, что они не хотят…". И это неправда! Я каждый день пытаюсь им объяснить: "Ребят, пожалуйста, позвоните папе". Но они не хотят", - делится Муцениеце.

Тимофей, старший ребенок, и раньше не был общительным, но то, что сейчас происходит с дочерью Мией Агата не понимает.

Ранее Агата Муцениеце пошутила про размер мужского достоинства своего бывшего мужа.