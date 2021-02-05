Лидер группы System of a Down Серж Танкян выпустил клип. В нем снялась Саша Бортич

Режиссером работы выступил Влад Каптур, а продюсером - Илья Найшуллер (Versus Pictures).

Клип был снят в коридоре института имени Баумана в Москве.

В ролике Саша Бортич выступает против абсурда. Она пытается преодолеть бесконечную очередь государственного учреждения.

"При выборе локации мы ориентировались на социальную среду, которая всех нас раздражает, - условный МФЦ образца 1990-х годов", - цитирует режиссера Esquire.

Идея пригласить к работе над клипом Бортич и Каптура принадлежит продюсеру Илье Найшуллеру.

Напомним, Илья Нашуллер ранее снял клипы "Кольщик" и "Вояж" для группы "Ленинград". Режиссер также получил известность благодаря боевику "Хардкор" с Шарлто Копли, Хейли Беннетт, Данилой Козловским, Дарьей Чарушей и Светланой Устиновой (музыку к фильму писал Танкян), который также сам и спродюсировал.

В 2016 году Илья снял клип на песню The Weeknd "False Alarm".

Сам музыкант с Сашей не был знаком.

"Я до этого видел Сашу Бортич в фильме Анны Меликян "Про любовь", который мне очень понравился. Хочу увидеть больше", - сказал Серж.

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