Лидер группы System of a Down Серж Танкян выпустил клип. В нем снялась Саша Бортич
Популярная актриса Саша Бортич сыграла главную роль в клипе фронтмена группы System of a Down Сержа Танкяна на композицию "Elasticity".
Популярная актриса Саша Бортич сыграла главную роль в клипе фронтмена группы System of a Down Сержа Танкяна на композицию "Elasticity".
Режиссером работы выступил Влад Каптур, а продюсером - Илья Найшуллер (Versus Pictures).
Клип был снят в коридоре института имени Баумана в Москве.
В ролике Саша Бортич выступает против абсурда. Она пытается преодолеть бесконечную очередь государственного учреждения.
"При выборе локации мы ориентировались на социальную среду, которая всех нас раздражает, - условный МФЦ образца 1990-х годов", - цитирует режиссера Esquire.
Идея пригласить к работе над клипом Бортич и Каптура принадлежит продюсеру Илье Найшуллеру.
Напомним, Илья Нашуллер ранее снял клипы "Кольщик" и "Вояж" для группы "Ленинград". Режиссер также получил известность благодаря боевику "Хардкор" с Шарлто Копли, Хейли Беннетт, Данилой Козловским, Дарьей Чарушей и Светланой Устиновой (музыку к фильму писал Танкян), который также сам и спродюсировал.
В 2016 году Илья снял клип на песню The Weeknd "False Alarm".
Сам музыкант с Сашей не был знаком.
"Я до этого видел Сашу Бортич в фильме Анны Меликян "Про любовь", который мне очень понравился. Хочу увидеть больше", - сказал Серж.
Ранее участники группы System Of A Down рассказали об угрозах в соцсетях из-за поддержки армян.
Видео: Серж Танкян - "Elasticity"