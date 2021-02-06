СМИ: Михаила Ефремова вызвали для новой дачи показаний. Актера везут в Москву

"По уголовно-процессуальному кодексу есть всего одна причина для этапирования заключенного: это проведение следственных действий", - объяснил адвокат гражданской жены погибшего Ирины Стерховой Вадим Никулин.

Он считает, что Ефремова могли вызвать либо по делу о наркотиках, которые у него обнаружили в момент ДТП, либо дело о лжесвидетельствовании.

Напомним, уже после приговора актеру было возбуждено уголовное дело в отношении трех свидетелей со стороны защиты артиста. В свое время слова этой троицы - Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна.

25 января стало известно, что на допрос был вызван и Эльмана Пашаев. Об этом пишет РБК.

"Меня вызвали в качестве свидетеля. Я завтра пойду, сначала пусть скажут, на каком основании они это будут делать. Адвоката никто не имеет права допрашивать в рамках дела, которое он защищал. Я просто завтра хочу выслушать основание", - сказал Пашаев РБК.

Никулин рассказал, что Пашаев утверждал в разговоре со следствием, что именно Михаил Ефремов давал деньги на подкуп свидетелей. А тот, как адвокат, не мог отказать, потому что выполнял волю своего поручителя.

Адвокат предполагает, что Ефремову грозит новый срок. Официальных комментариев от следствия для представителей СМИ пока нет.

Напомним, что Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии после ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров - водитель фургона, в который актер врезался на джипе.