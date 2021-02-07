Вс, 7.02.2021
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Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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Экс-возлюбленный Началовой потребовал от ее семьи 220 тысяч евро

Александр Фролов и Юлия Началова ФОТО: https://www.instagram.com/julianachalova/ скриншот видео/ коллаж Русский TVNET

Экс-возлюбленный покойной певицы Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, потребовал от ее семьи 20 миллионов рублей (222 тысячи евро), которые ему якобы задолжала Началова. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на отца артистки. 

Виктор Началов объяснил, что семья была вынуждена выставить жилье на продажу за 100 миллионов рублей (около 1 миллиона евро), хотя квартира должна была достаться дочери исполнительницы.

Александр Фролов предоставил родственникам Началовой расписку, в которой говорится, что певица взяла у него в долг 20 миллионов рублей под залог половины квартиры.

Началов не понимает, как его дочь подписала этот документ. Он также заметил, что юристы Фролова торопят семью с продажей недвижимости.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет.

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