Экс-возлюбленный Началовой потребовал от ее семьи 220 тысяч евро

Виктор Началов объяснил, что семья была вынуждена выставить жилье на продажу за 100 миллионов рублей (около 1 миллиона евро), хотя квартира должна была достаться дочери исполнительницы.

Александр Фролов предоставил родственникам Началовой расписку, в которой говорится, что певица взяла у него в долг 20 миллионов рублей под залог половины квартиры.

Началов не понимает, как его дочь подписала этот документ. Он также заметил, что юристы Фролова торопят семью с продажей недвижимости.