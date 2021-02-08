Сможет ли невеста Олега Осиновского спасти национальное достояние Латвии?

ФОТО: Erakogu

Удалова на себе ощутила, что значит, когда твой партнер - это Олег Осиновский. За время, когда она работала восемь лет руководителем отдела закупок латвийской госкомпании по обслуживанию дорог, в прессе всплыли обвинения, что у нее конфликт интересов. Доказательств этому однако найдено не было.

Почему в Латвии так много мрачных слухов и обвинений связано с крупным бизнесом и политикой? Удалова отвечает: "В Латвии, если ты говоришь то, что думаешь, то ты становишься неудобным человеком, поэтому в отношении тебя нужно завести уголовное дело. Политики используют это. К сожалению". Когда она сравнивает деятельность властей Эстонии и Латвии, а также политическую культуру, то видит, что ее родине есть куда стремиться.

И хотя Удалова живет на два города - она регулярно передвигается на автомобиле между Таллинном и Ригой в сопровождении Осиновского (своего возлюбленного она часто в разговоре называет именно по фамилии), - кошка Муся, подаренная ей в начале пандемии, остается патриотом Латвии и живет там. Именно из чувства патриотизма Удалова взяла на себя эту миссию - вернуть к жизни Dzintars, который в советское время работал в три смены без остановок. "Народ начинается с тебя, и страна тоже. Если каждый делает что-то хорошо в своей области, то у всех дела будут идти хорошо", - считает она.

ФОТО: Erakogu

Несмотря на то, что в мире косметических товаров царит невероятная конкуренция, Удалова считает, что для Dzintars место найдется. В частности, потому что компания намерена предлагать натуральные продукты, которые состоят на 95% из натуральных ингредиентов, по доступной цене, чтобы даже ее бабушка на свою пенсию смогла купить крем Niveja от Dzintars, поскольку бабушка до сих пор убеждена, что этот крем может вылечить всё - от укуса комара до ссадины на коленке.

Новые товары компании должны поступить в продажу в Эстонии в следующем месяце, надеется Удалова. Кроме того, компания вернет себе историческое название H.A. Brieger (Dzintars ведет свою историю с мыловаренной и парфюмерной фабрики, которую основал Генрик Адольф Бригер в 1849 году).

Взаимное уважение

Но есть немало тех, кто убежден, что Удалова - просто красивое представительное личико, а управляет и Thbilisi Hills, и Dzintars Олег Осиновский, ведь у него есть и деньги, и связи, и опыт. "Сто процентов, все думают так, - соглашается Удалова. - Наше общество построено таким образом, что если женщина чего-то достигает, то, конечно же, не сама, ей кто-то помог".

ФОТО: Erakogu