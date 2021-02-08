Сможет ли невеста Олега Осиновского спасти национальное достояние Латвии?

Спутница жизни одного из самых богатых людей Эстонии Анастасия Удалова подняла на ноги крупный строительный проект своего мужчины и теперь намерена спасти гордость своей родины - парфюмерную и косметическую компанию Dzintars. Но есть много вещей, которые ей не нравятся, пишет Rus.Postimees.
Каждое утро, неважно - в Таллинне или Риге, Удалова встает раньше петухов, в пять часов, причем без будильника. Потому что уже в шесть часов она должна быть в полной боевой готовности, ведь в Грузии в это время уже восемь утра.
В Грузии находится, как признается 31-летняя Удалова, ее "старший ребенок", который уже так сильно вырос, что ему уже не нужна постоянная опека, но присматривать всё же надо. До 11 часов по эстонскому времени она на связи с Тбилиси через Zoom. После этого она перенаправляет всю энергию и внимание на Ригу, где на ноги встает ее "второй ребенок". Им она занимается каждый день до десяти, а порой и до одиннадцати часов вечера.
Старший ребенок Удаловой - это новый фешенебельный район Thbilisi Hills. Один грузинский банк в прошлом году назвал этот проект недвижимости одним из самых успешных в стране. В прошлом году там был достроен первый четырехэтажный дом, где на данный момент раскуплены 24 квартиры из 27-и. Через восемь лет, когда строительство района подойдет к концу, Удалова надеется, что в Thbilisi Hills будет проживать 3000 человек.
Второй ребенок, младший, - это гордость Латвии. В советское время косметика и парфюмерия Dzintars реализовались во все союзные республики, страны СЭВ, а также в США, Финляндию, Швейцарию, ФРГ, Францию, Испанию и даже Индию. Однако в конце 2019 компания потерпела банкротство. Не смогла спасти национальное достояние даже кампания "идем в магазины и покупаем товары Dzintars!". Потеря былых рынков сбыта и слишком высокие затраты на старое оборудование стали фатальными.
Прошлой осенью руку помощи компании протянул 54-летний Олег Осиновский, рожденный в Казахстане и выучившийся в России эстонский транзитный бизнесмен, который уже вложил в знаменитый латвийский бренд пять с половиной миллионов евро. Невеста Осиновского, уроженка города Резекне на юго-востоке Латвии, Анастасия Удалова взяла руководство над компанией.
Но почти за пять с половиной лет знакомства Осиновского и Удаловой им пришлось иметь дело и с другой заботой.
Очень неудобный человек
На позапрошлой неделе суд первой инстанции Латвии постановил, что Осиновский не давал взятку бывшему руководителю латвийской железной дороги Угису Магонису. Осиновский заявил, что заплатил Магонису почти полмиллиона евро за представление своих интересов в переговорах с Российской железной дорогой, а прежде обговорил всё с эстонскими юристами и те подтвердили, что всё юридически корректно.
В интервью Удалова призналась, что "любому неприятно, когда его обвиняют в уголовном преступлении, а человек знает, что он этого не совершал. И я знаю, что он этого не делал. Я знаю юридическое оформление всей сделки".
Удалова, которая окончила школу с золотой медалью, по образованию юрист. Будучи студенткой она уже работала в адвокатском бюро. "Было очень интересно, - описывает она. - Работа была 24/7, с четырех-пяти утра, но мне нравилось. Адреналин зашкаливал, всё время был движ. Я поняла, что это - настоящая я". Недолгое время она проработала и помощницей рижского мэра Нила Ушакова, но быстро отказалась. "Мне там не понравилось", - так объяснила свое решение Удалова.
Удалова на себе ощутила, что значит, когда твой партнер - это Олег Осиновский. За время, когда она работала восемь лет руководителем отдела закупок латвийской госкомпании по обслуживанию дорог, в прессе всплыли обвинения, что у нее конфликт интересов. Доказательств этому однако найдено не было.
Почему в Латвии так много мрачных слухов и обвинений связано с крупным бизнесом и политикой? Удалова отвечает: "В Латвии, если ты говоришь то, что думаешь, то ты становишься неудобным человеком, поэтому в отношении тебя нужно завести уголовное дело. Политики используют это. К сожалению". Когда она сравнивает деятельность властей Эстонии и Латвии, а также политическую культуру, то видит, что ее родине есть куда стремиться.
И хотя Удалова живет на два города - она регулярно передвигается на автомобиле между Таллинном и Ригой в сопровождении Осиновского (своего возлюбленного она часто в разговоре называет именно по фамилии), - кошка Муся, подаренная ей в начале пандемии, остается патриотом Латвии и живет там. Именно из чувства патриотизма Удалова взяла на себя эту миссию - вернуть к жизни Dzintars, который в советское время работал в три смены без остановок. "Народ начинается с тебя, и страна тоже. Если каждый делает что-то хорошо в своей области, то у всех дела будут идти хорошо", - считает она.
Несмотря на то, что в мире косметических товаров царит невероятная конкуренция, Удалова считает, что для Dzintars место найдется. В частности, потому что компания намерена предлагать натуральные продукты, которые состоят на 95% из натуральных ингредиентов, по доступной цене, чтобы даже ее бабушка на свою пенсию смогла купить крем Niveja от Dzintars, поскольку бабушка до сих пор убеждена, что этот крем может вылечить всё - от укуса комара до ссадины на коленке.
Новые товары компании должны поступить в продажу в Эстонии в следующем месяце, надеется Удалова. Кроме того, компания вернет себе историческое название H.A. Brieger (Dzintars ведет свою историю с мыловаренной и парфюмерной фабрики, которую основал Генрик Адольф Бригер в 1849 году).
Взаимное уважение
Но есть немало тех, кто убежден, что Удалова - просто красивое представительное личико, а управляет и Thbilisi Hills, и Dzintars Олег Осиновский, ведь у него есть и деньги, и связи, и опыт. "Сто процентов, все думают так, - соглашается Удалова. - Наше общество построено таким образом, что если женщина чего-то достигает, то, конечно же, не сама, ей кто-то помог".
Хотя история проекта Thbilisi Hills иная. Стройка разваливалась, ни один предыдущий руководитель проекта не справлялся. Когда Удалова обосновалась три года назад в Эстонии и искала себе занятие, она услышала о проблемах проекта и решила на неделю съездить в Грузию и самой всё увидеть. Потом осталась еще на неделю, потом еще… Она проработала там три недели без выходных, а потом позволила себе вернуться на неделю в Эстонию.
"Если бы всё было так, как считают люди, что настоящий руководитель - это Осиновский, то я бы стала работать в его Skinest Group и жила бы себе спокойно, как у Христа за пазухой. Делала бы то, что говорит Олег", - добавляет Удалова. По ее словам, она заработала доверие Осиновского своими успехами и может принимать решения самостоятельно, но всегда должна быть готова обосновать, почему она поступила так или иначе. "Он воспринимает меня всерьез, у нас взаимное уважение", - говорит Удалова.
На действия ее вдохновляют хаос и проблемы. Чтобы навести порядок в Тбилиси, она постоянно ездила туда, а когда дела наладились, то взяла на себя неплатежеспособный Dzintars. Энергию для всего этого она черпает в занятиях боксом, знания - в книгах, а навыки управления бизнесом - в Стокгольмской школе экономики в Риге, окончание которой из-за пандемии отложено на следующий год.
В завершение интервью Удалова, однако, оставила открытыми два вопроса. Первый - когда они планируют заводить с Осиновским детей и планируют ли? "Пока что я сосредоточена на карьере, - отвечает она сквозь смех. - Времени еще много".
И второй вопрос - когда ждать свадьбу? "Все спрашивают об этом, - снова смеется она. - Но у меня правда сейчас нет на это времени".
Что-то, особенно личное, должно оставаться тайной. Несказанным. Потому что: "Мне кажется, счастье любит тишину", - добавляет Удалова.