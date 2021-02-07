Вадим Баранник помогает спасти бизнес попавших под санкции российских телеканалов

Год назад СГБ проверила компанию Baltijas mediju alianse. Его совладелец Олег Солодов в течение многих лет представлял в Латвии около десяти российских телеканалов. Следствие выясняло, помогал ли Солодов обойти европейские санкции Юрию Ковальчуку, банкиру, близкому к президенту России. В 2014 году из-за событий на Украине он был включен в санкционный список Евросоюза. Ковальчук - крупнейший акционер банка "Россия". Банк, в свою очередь, владеет акциями национальной медиагруппы, которая управляет несколькими телеканалами, контролируемыми Кремлем.

Выяснилось, что Ковальчуку, благодаря представителям российских телеканалов в Латвии, нарушая санкции, были переведены не менее 10 миллионов евро.





Известно, что Солодов, совладелец Baltijas mediju alianse, решил договориться с прокуратурой о наказании - то есть, Солодов признал свою вину в преступлении и согласился с наказанием. Но в соглашении также оговаривается, что дело не рассматривается в суде и публично невозможно выяснить факты о том, что произошло.

Передаче Nekā personīga известно, что соглашение вступит в силу в ближайшее время. Скорее всего, именно поэтому внезапно появилась основанная несколько недель назад компания, готовая в будущем представлять российские телеканалы, что до сих пор делала дочерняя компания Baltijas mediju alianses - ТЕМ LV. Новая компания пишет письма и Tet, и Baltcom, и другим операторам с просьбой перезаключить с ними контракты.



Пока не ясно, кто на самом деле является новым представителем российского телевидения Foxvision и действительно ли у него есть необходимые документы, позволяющие компании осуществлять такие права.

В квартире многоэтажного жилого дома в Марупе компания FoxVision была зарегистрирована совсем недавно - 3 декабря прошлого года. Уставный капитал компании - 3000 евро.

Единственный член правления, а также единственный собственник - бывший депутат Рижской думы от партии "Согласия" Нила Ушакова, сейчас член правления другой политической силы - "Альтернативные", основанной Сергеем Мирским - Вадим Баранник.

До того, как уйти в политику, Вадим Баранник работал в медиаимперии, возглавляемой Солодовым. В настоящее время Баранник утверждает, что его недавно созданная компания FoxVision в декабре получила подтверждение от бывшего представителя российских каналов TEM LV, что в будущем FoxVision может перенять у Солодова право представлять эти каналы в Латвии.