Владельца ПБК обвиняют в нарушении санкций ЕС, но хотят обойтись без открытого суда

Прокурор Рижского судебного округа Алдис Ласманис подтвердил Re:Baltica, что 12 ноября по этому делу, расследуемому Службой государственной безопасности (VDD), он предъявил обвинения двум физическим лицам и принял решение о применении меры принуждения к двум юридическим лицам.

Хотя он отказался назвать ответчиков, согласно сведениям Re:Baltica, ими являются Солодов и Мерима, а привлекаемые к ответственности юридические лица - Baltijas mediju alianse (BMA), которому принадлежат права на ретрансляцию нескольких популярных российских телеканалов в странах Балтии, и связанное с ним предприятие Baltic Media Alliance Ltd, зарегистрированное в Великобритании.

По словам прокурора, в настоящее время три из четырех сторон просили завершить процесс соглашением. А именно, это означает, что лицо признает свою вину в совершении преступления, соглашается с прокурором о получаемом наказании, и оно утверждается судом. Однако материалы не рассматриваются на открытом заседании, что позволяет более подробно разобраться в том, что произошло. "С точки зрения эффективности ресурсов соглашение кажется мне оптимальным результатом", - сказал прокурор. Дело все еще необходимо завершить парой объемных переводов, но он полон решимости так или иначе завершить дело за два месяца.

В настоящее время мало информации о сути обвинения, за исключением описания того, что физические лица с помощью юридических лиц и на основании договоров о сотрудничестве предоставили финансирование гражданину России, входящему в санкционный список Европейского союза (ЕС). Нарушив запрет на санкции, ему было передано "более 10 миллионов евро", заявил прокурор, отказавшись от дальнейших комментариев.

Предыдущее исследование Re:Baltica свидетельствует, что речь может быть о многолетних переводах от медиагруппы российской компании, совладельцем которой является близкий к президенту России банкир Юрий Ковальчук. Он находится в санкционном списке Евросоюза с 2014 года за поддержку политики Кремля по дестабилизации ситуации в Украине. Ковальчук был включен в санкционный список ЕС как крупнейший акционер банка "Россия". По данным ЕС, банк "владеет значительной долей Национальной Медиа Группы (..), которая контролирует телеканалы, активно поддерживающие политику правительства России по дестабилизации ситуации в Украине".

Скорее всего, Национальная Медиа Группа (НМГ) получала деньги за трансляцию российских телеканалов в странах Балтии через длинную цепочку компаний. Из 25 каналов, транслируемых BMA в странах Балтии, спецслужбы занялись двумя: REN TV и Первым каналом. Очевидно, деньги за них перечислялись не напрямую BMA, а через зарегистрированную в Великобритании BMA Ltd, формально принадлежащую одному из подозреваемых, эстонцу Мерима. Официально право на распространение этих каналов в странах Балтии принадлежит дочернему предприятию BMA TEM LV.

BMA, чей Первый Балтийский канал (ПБК) был самым популярным выбором для просмотра русскими в Латвии, регулярно называют орудием пропаганды Кремля. Ежедневно он транслировал ту же программу, что видят и россияне, с небольшими вставками местных новостей. Местные общественные медиа на русском языке не могли конкурировать с его программами. В обмен на щедрые рекламные контракты из столичных бюджетов ПБК беззастенчиво поддерживал лидеров русскоязычных партий в Латвии и Эстонии, мэра Таллинна Михаила Кылварта и тогдашнего мэра Риги Нила Ушакова, помогая мобилизовать их избирателей.

Проблемы начались в ноябре 2019 года, когда латвийский надзор за электронными СМИ, сославшись на нарушение санкций ЕС, запретил трансляцию восьми каналов BMA. Спустя пару месяцев в офисах BMA в Таллинне и Риге в рамках уголовного производства прошли обыски. Исходящие платежи с корпоративных счетов БМА были заморожены. В результате холдинг несколько недель не мог выплачивать зарплату сотрудникам. Наконец, BMA объявила о закрытии служб новостей в Риге и Таллинне "из-за неоправданного экономического давления со стороны государства и правоохранительных органов". Не менее 30 человек потеряли работу. В течение короткого времени канал ПБК, по крайней мере в Латвии, транслировал новости, созданные государственными СМИ, что было компромиссом, чтобы не потерять лицензию, поскольку она требует определенное количество времени посвящать непосредственно новостям и информационным программам.