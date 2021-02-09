"Это не только про ваши половые органы": частые ошибки во время куннилингуса и как сделать лучше

Ведущие поговорили о теориях того, как появился оральный секс, почему в российской культуре делать куннилингус считается стыдным и какими заболеваниями можно заразиться во время орального секса (и этого как избежать).

Поговорили ребята и о техниках орального секса, ошибках партнеров и о том, как сделать этот процесс лучше. Приводим небольшой отрывок из подкаста о куннилингусе.

"Тут сразу нужно сказать, что универсальных техник нет.

Самая универсальная техника использования рта в оральном сексе - это разговор с вашим партнером.

И в целом взаимодействие. Смотрите, что партнеру нравится, а что не нравится. Спрашивайте и разговаривайте прямо во время процесса", - предупредил Сеня.

Частые ошибки партнера, по версии Маши

Еле касаться клитора или же "вгрызаться" в него

"В первый секс почти всегда есть такие мальчики, которые очень легко делают куннилингус - буквально еле касаются. Лучше спросить, какая интенсивность нужна партнерше", - сказала Маша, отметив, что есть и обратный случай, когда "кажется, что тебе что-то оторвут".

​Вырисовывать знаки, цифры и буквы алфавита

Маша приводит вариант лучше:

"Вообще-то его (клитор) можно просто засасывать в рот. Это не член, вы не подавитесь".

"Если у Womanizer получается, то у вас тоже получится", - добавил Сеня. Ребята отметили, что тут важно комбинировать губы и язык.

С чем можно поэкспериментировать

Использовать пальцы

"Пальцы дают вам возможность подышать. Во-вторых, в целом большому количеству девушек нравится "легкая наполненность".

Причем самая чувствительная часть влагалища - это самая ближняя ко входу - первые пять сантиметров.

(...) Если вы просто буквально на пару сантиметров вставите пальцы и будете ими слегка делать поступательные движения - будет просто прекрасно. Даже если они будут просто лежать во влагалище - уже неплохо".

"Слушать" тело партнера и использовать руки

"Оральный секс, как и другая сексуальная практика, - это не только про ваши половые органы, а вообще про все тело и всего человека. Поэтому вы можете в это время делать и что-то другое. Например, поглаживать партнера, пощекотать или шлепнуть - все, что вам нравится. Не забывайте, что вы занимаетесь сексом не с вульвой и не с членом, а с человеком", - отметил Сеня.

Использовать нос, пространство над губой и подбородок

"Просто давление. Если даже просто устали - подавите носом", - говорит Маша. Ведущая подкаста отметила, что нужно быть аккуратнее с бородой и щетиной - нравится не всем.

Комбинировать прикосновения языком, действия губ и пальцев

Ведущие отметили, что вы сами решаете, "что когда появляется", но, как и в предыдущих пунктах, - следите за реакцией партнера.

Еще один совет от Маши для тех, у кого во время этого процесса пересыхает слюна - использовать специальную смазку для орального секса. "Есть куча классных и приятных, разогревающих", - отметила девушка.