"Это не только про ваши половые органы": частые ошибки во время куннилингуса и как сделать лучше

Ведущие поговорили о теориях того, как появился оральный секс, почему в российской культуре делать куннилингус считается стыдным и какими заболеваниями можно заразиться во время орального секса (и этого как избежать).
Поговорили ребята и о техниках орального секса, ошибках партнеров и о том, как сделать этот процесс лучше. Приводим небольшой отрывок из подкаста о куннилингусе.
"Тут сразу нужно сказать, что универсальных техник нет.
Самая универсальная техника использования рта в оральном сексе - это разговор с вашим партнером.
И в целом взаимодействие. Смотрите, что партнеру нравится, а что не нравится. Спрашивайте и разговаривайте прямо во время процесса", - предупредил Сеня.
Частые ошибки партнера, по версии Маши
- Еле касаться клитора или же "вгрызаться" в него
"В первый секс почти всегда есть такие мальчики, которые очень легко делают куннилингус - буквально еле касаются. Лучше спросить, какая интенсивность нужна партнерше", - сказала Маша, отметив, что есть и обратный случай, когда "кажется, что тебе что-то оторвут".
- Вырисовывать знаки, цифры и буквы алфавита
Маша приводит вариант лучше:
"Вообще-то его (клитор) можно просто засасывать в рот. Это не член, вы не подавитесь".
"Если у Womanizer получается, то у вас тоже получится", - добавил Сеня. Ребята отметили, что тут важно комбинировать губы и язык.
С чем можно поэкспериментировать
"Пальцы дают вам возможность подышать. Во-вторых, в целом большому количеству девушек нравится "легкая наполненность".
Причем самая чувствительная часть влагалища - это самая ближняя ко входу - первые пять сантиметров.
(...) Если вы просто буквально на пару сантиметров вставите пальцы и будете ими слегка делать поступательные движения - будет просто прекрасно. Даже если они будут просто лежать во влагалище - уже неплохо".
- "Слушать" тело партнера и использовать руки
"Оральный секс, как и другая сексуальная практика, - это не только про ваши половые органы, а вообще про все тело и всего человека. Поэтому вы можете в это время делать и что-то другое. Например, поглаживать партнера, пощекотать или шлепнуть - все, что вам нравится. Не забывайте, что вы занимаетесь сексом не с вульвой и не с членом, а с человеком", - отметил Сеня.
- Использовать нос, пространство над губой и подбородок
"Просто давление. Если даже просто устали - подавите носом", - говорит Маша. Ведущая подкаста отметила, что нужно быть аккуратнее с бородой и щетиной - нравится не всем.
- Комбинировать прикосновения языком, действия губ и пальцев
Ведущие отметили, что вы сами решаете, "что когда появляется", но, как и в предыдущих пунктах, - следите за реакцией партнера.
Еще один совет от Маши для тех, у кого во время этого процесса пересыхает слюна - использовать специальную смазку для орального секса. "Есть куча классных и приятных, разогревающих", - отметила девушка.
Важно!
"Не лазьте языком в анус, а потом обратно в вульву - если не используете латексные салфетки. Так делать нельзя - ни в коем случае", - предупреждает Маша. Это может серьезно навредить микрофлоре партнерши.