Авторов фильма о пароме "Эстония" оправдали

Прокурор требовал приговорить подсудимых в условному тюремному заключению и штрафу, но суд решил оправдать авторов фильма Хендрика Эвертссона и Линуса Адерссона, передал STT.

Дело касается показанного минувшей осенью фильма, авторы которого спустили к останкам парома удаленно управляемого робота-ныряльщика и сняли материал, который показал большую пробоину в корпусе судна, что вызвало новые сомнения в адрес выводов официального расследования.

В 1995 году Швеция, Эстония и Финляндия решили установить на месте катастрофы режим могильного покоя, который в том числе запрещает гражданам этих государств погружения в этом месте.