Пн, 8.02.2021
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Эрик Лингеберзиньш, профессор Высшей школы бизнеса Turība
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Авторов фильма о пароме "Эстония" оправдали

Шведский журналист Хенри Эвертссон считает, что поскольку он спускал робота с немецкого судна, в отношении него в тот момент действовали законы Германии. ФОТО: Björn Larsson Rosvall/EPA/Scanpix

В понедельник, 8 февраля, шведский суд оправдал авторов документального фильма ""Эстония" – находка, которая изменит все", которых прокуратура обвиняла в нарушении могильного покоя, пишет Rus.Postimees.

Прокурор требовал приговорить подсудимых в условному тюремному заключению и штрафу, но суд решил оправдать авторов фильма Хендрика Эвертссона и Линуса Адерссона, передал STT.

Дело касается показанного минувшей осенью фильма, авторы которого спустили к останкам парома удаленно управляемого робота-ныряльщика и сняли материал, который показал большую пробоину в корпусе судна, что вызвало новые сомнения в адрес выводов официального расследования.

В 1995 году Швеция, Эстония и Финляндия решили установить на месте катастрофы режим могильного покоя, который в том числе запрещает гражданам этих государств погружения в этом месте.

Находки авторов фильма привели к призывам начать новое расследование причин гибели парома. В декабре Швеция сообщила, что планирует изменить закон, чтобы допустить новое расследование.

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