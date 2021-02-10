Назван самый рейтинговый эпизод из сериалов Netflix. Угадаете, какой?

Наиболее популярным и высоко оцененным по версии пользователей сайта IMDb оказался финальный эпизод сериала "Ход королевы" - его рейтинг составил 9,4 балла из 10. На втором месте оказался финальный эпизод проекта "Я никогда не..." - он набрал 8,9 балла, а замкнула тройку вторая серия того же "Хода королевы".

В конце 2020 года стало известно, что "Ход королевы" также оказался самым популярным мини-сериалом на платформе Netflix. Его признали самым просматриваемым шоу за всю историю существования сервиса - за первые 4 недели его посмотрели 62 миллиона пользователей.