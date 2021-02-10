Назван самый рейтинговый эпизод из сериалов Netflix. Угадаете, какой?
Назван самый рейтинговый из эпизодов сериалов стриминг-портала Netflix, сообщает издание NME.
Назван самый рейтинговый из эпизодов сериалов стриминг-портала Netflix, сообщает издание NME.
Наиболее популярным и высоко оцененным по версии пользователей сайта IMDb оказался финальный эпизод сериала "Ход королевы" - его рейтинг составил 9,4 балла из 10. На втором месте оказался финальный эпизод проекта "Я никогда не..." - он набрал 8,9 балла, а замкнула тройку вторая серия того же "Хода королевы".
В конце 2020 года стало известно, что "Ход королевы" также оказался самым популярным мини-сериалом на платформе Netflix. Его признали самым просматриваемым шоу за всю историю существования сервиса - за первые 4 недели его посмотрели 62 миллиона пользователей.
Сериал "Ход королевы" рассказывает историю шахматного вундеркинда Бет Хармон, которая, борясь за титул величайшей шахматистки мира, вынуждена бороться не только с эмоциональными проблемами, но и с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Главную роль в фильме исполнила актриса Аня Тейлор-Джой, также известная по фильмам "Ведьма", "Сплит", "Стекло" и "Новые мутанты".