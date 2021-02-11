В Сети не верят, что 7-летняя дочь Ким Кардашьян нарисовала картину. Это очень разозлило звезду

Кардашьян недавно опубликовала фото с картиной, утверждая, что ее создала ее семилетняя дочь.

Вскоре после этого иностранные СМИ и пользователи соцсетей начали спекулировать на том, что Ким лжет, говоря, что автором картины является ее дочь.

ФОТО: instagram/kimkardashian

В ответ на обвинения Кардашьян сделала яростное заявление в социальных сетях.

"Не бросайте мне вызов, когда дело касается моих детей!!!

Моя дочь и ее лучшая подруга посещают группу рисования маслом, где их таланты и творчество поощряются и развиваются. Норт очень много работала над этой картиной и потратила несколько недель, чтобы завершить ее. Как гордая мама я хотела поделиться ее работой, но я вижу новости в СМИ и в социальных сетях от взрослых, которые сомневаются, действительно ли моя дочь нарисовала эту работу. Как вы смеете, видя, как дети делают великие дела, сомневаться в том, что они сделали их сами? Пожалуйста, перестаньте унижать себя и позвольте каждому ребенку быть великим.

Эту картину создала Норт Уэст, точка!" - рассказала Кардашьян в своих сториз в Instagram.

Имя Ким Кардашьян сейчас чаще звучит в связи с новостями о ее разводе с мужем и отцом ее детей, рэпером Канье Уэстом. Хотя эти двое не прокомментировали статус своих отношений, Ким в ответ на критику своей дочери опубликовала фотографию с рисунками, которые Уэст нарисовал в детстве, однако не назвала его ни по имени, ни своим мужем.

"Несколько работ ее отца, которые он нарисовал, когда сам был ребенком", - написала Кардашьян.