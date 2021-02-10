На заседании правительства министр внутренних дел предложит отменить комендантский час

"Нужно пересмотреть целесообразность комендантского часа, поскольку это ограничение было обосновано необходимостью предотвратить традиционные скопления людей на новогодних выходных, особенно в новогоднюю ночь. Цель была достигнута", - подчеркнул министр.

Отмена комендантского часа никоим образом не означает ослабление эпидемиологических ограничений, а означает возможность направить необходимые ресурсы туда, где они больше всего нужны. В любом случае, только вместе с общественностью мы сможем преодолеть кризис, вызванный пандемией", - поясняет Гиргенс.

Сейчас на контроль соблюдения ограничений во время комендантского часа затрачиваются существенные ресурсы Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, полиции самоуправлений, а также Земессардзе. При этом Госполиция не освобождается от выполнения своих основных задач по борьбе с преступностью, поддержанию общественного порядка и контролю за дорожным движением, пояснил министр.

Если комендантский час будет отменен, полицейское патрулирование по ночам будних дней будет осуществляться как и раньше, а по выходным будет проводиться усиленный контроль. При этом больше ресурсов можно будет пустить на контроль ограничений в светлое время суток и по выходным.

В результате основными преимуществами для общества станут более эффективный контроль над эпидемиологически важными ограничениями, что приведет к снижению заболеваемости, а также более простые для понимания ограничения, что повысит общественное доверие, говорит Гиргенс.