Ученые: нужно начинать готовиться к новой пандемии

Задолго до того, как были объявлены первые случаи заболевания Covid-19 и мы узнали об опасности SARS-CoV-2, ученые почувствовали, что на горизонте может появиться нечто столь опасное. Они знали, что отсутствие готовности, скорее всего, приведет к гибели миллионов людей, написано в издании Science Alert.

Видение было смутным, но удивительно точным. Covid-19 оправдал практически все самые мрачные прогнозы ученых. Когда человек постоянно и безжалостно вторгался в дикую природу и разрушал ее, ничего другого не ожидалось. Мы подвергаемся воздействию все более опасных патогенов, существующих в организме животных. Хотя происхождение SARS-CoV-2 не очень ясно, такой поворот событий, вероятно, был неизбежен.

Хуже всего то, что, на самом деле, все произошедшее почти ничего не изменило. 13

Несмотря на Covid-19, мы по-прежнему очень уязвимы для возможных мутаций SARS-CoV-2 и следующей пандемии.

В новом комментарии, опубликованном в научном журнале Nature, калифорнийские исследователи утверждали, что правительства и частный сектор должны начать исследования, как создать универсальные нейтрализующие антитела, которые могли бы помочь справиться с различными типами вируса.

"Такие антитела могут быть использованы в качестве первых лекарств для лечения определенной группы вирусов. В том числе разновидности, которые еще не появились. Их также можно использовать для создания вакцин", - сказал Деннис Бертон, один из авторов комментария.

Ученые говорят, что в каком-то смысле нам повезло с Covid-19, потому что белок SARS-CoV-2 позволил нам создать вакцину намного проще и быстрее, чем в других случаях. Правда, в следующий раз нам может не повезти.

"Следующий патоген может быть менее покорным", - написали исследователи. 13

Один из способов сделать это - создать вакцину, которая будет работать против нескольких типов вируса. Хотя это непростая задача, со временем и при достаточном финансировании она может быть выполнена.