Рэпера Славу КПСС арестовали
В Санкт-Петербурге был арестован рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, более известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный. Его приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство. Об этом пишет PeopleTalk.ru.
В Санкт-Петербурге был арестован рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, более известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный. Его приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство. Об этом пишет PeopleTalk.ru.
Издание сообщает, что в протоколе указано, что в ночь 3 февраля артист, идя по Невскому проспекту, "выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц".
Артист с обвинением не согласился.
Напомним, ранее Слава КПСС был замечен на акциях в поддержку Алексея Навального. Рэпер скандировал лозунги "Бузову - в Госдуму!", а еще призывал посадить ее бывшего парня, блогера Давида Манукяна - в тюрьму. Помимо этого, он попросил всех подписаться на него TikTok.