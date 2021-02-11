Рэпера Славу КПСС арестовали

Издание сообщает, что в протоколе указано, что в ночь 3 февраля артист, идя по Невскому проспекту, "выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц".

Напомним, ранее Слава КПСС был замечен на акциях в поддержку Алексея Навального. Рэпер скандировал лозунги "Бузову - в Госдуму!", а еще призывал посадить ее бывшего парня, блогера Давида Манукяна - в тюрьму. Помимо этого, он попросил всех подписаться на него TikTok.