Чт, 11.02.2021
Отмена комендантского часа никоим образом не означает ослабление эпидемиологических ограничений, а лишь возможность направить необходимые ресурсы туда, где они больше всего нужны. Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
1 мин для прочтения

Рэпера Славу КПСС арестовали

В Санкт-Петербурге был арестован рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, более известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный. Его приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство. Об этом пишет PeopleTalk.ru.

Издание сообщает, что в протоколе указано, что в ночь 3 февраля артист, идя по Невскому проспекту, "выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц".

Артист с обвинением не согласился. 

Напомним, ранее Слава КПСС был замечен на акциях в поддержку Алексея Навального. Рэпер скандировал лозунги "Бузову - в Госдуму!", а еще призывал посадить ее бывшего парня, блогера Давида Манукяна - в тюрьму. Помимо этого, он попросил всех подписаться на него TikTok.

Последние новости

НАВЕРХ
Back