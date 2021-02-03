"Бузову - в Госдуму!": Оксимирон, Слава КПСС и другие звезды на акциях в поддержку Навального

Напомним, Оксимирон уже выходил на несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального 31 января - тогда его задержали, но после отпустили из полиции без составления протокола.
Видео: лозунги Славы КПСС на митинге после оглашения приговора Алексею Навальному
Слава КПСС же скандировал лозунги "Бузову - в Госдуму!", а еще призывал посадить ее бывшего парня, блогера Давида Манукяна - в тюрьму. Помимо этого, он попросил всех подписаться на него TikTok.
Также, по данным "Правозащиты Открытки", всю ночь в отделе полиции "Западное Дегунино" провела российская актриса Аглая Тарасова, дочь актрисы Ксении Раппопорт, известная ролями в фильмах "Лед" и "Лед 2", куда ее доставили вместе с еще 25 задержанными. После этого в ОВД не пускали адвокатов и правозащитников.
Актрису отпустили утром 3 февраля, ей может грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей (от 109 до 218 евро).
Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу в 2023 году.