KNAB оштрафовал Пуце, Балшевица и Бачкурса по делу об использовании абонемента на автостоянку

KNAB завершил проверку информации о возможных нарушениях при использовании месячного абонемента на платные автостоянки Rīgas satiksme.

Бюро установило, что три должностных лица - Пуце, Балшевицс и Бачкурс - нарушили ограничения и запреты, установленные законом о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.

В ходе проверки KNAB установил, что Балшевицс и Бачкурс передали Пуце в безвозмездное пользование принадлежащее Рижской думе имущество - месячный абонемент на использование платных автостоянок Rīgas satiksme.

В свою очередь Пуце, приняв его, незаконно извлек выгоду и нарушил ограничения на получение подарков, установленные для государственного должностного лица.

KNAB привлек Пуце, Балшевица и Бачкурса к административной ответственности и применил к ним штрафы, размер которых пока не назван.

Ранее сообщалось, что Юрис Пуце решил уйти с должности министра защиты среды и регионального развития.