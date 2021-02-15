Пн, 15.02.2021
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Кристап Эглитис, резидент RAKUS
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KNAB оштрафовал Пуце, Балшевица и Бачкурса по делу об использовании абонемента на автостоянку

Андрис Бачкурс, Эдвин Балшевицс, Юрис Пуце ФОТО: Zane Bitere, Edijs Pālens/LETA. Kolāža:TVNET

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало бывшего министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, бывшего главу временной администрации Рижского самоуправления Эдвина Балшевица и бывшего депутата Рижской думы Андриса Бачкурса по делу о незаконном использовании абонемента на столичные автостоянки.

KNAB завершил проверку информации о возможных нарушениях при использовании месячного абонемента на платные автостоянки Rīgas satiksme.

Бюро установило, что три должностных лица - Пуце, Балшевицс и Бачкурс - нарушили ограничения и запреты, установленные законом о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.

В ходе проверки KNAB установил, что Балшевицс и Бачкурс передали Пуце в безвозмездное пользование принадлежащее Рижской думе имущество - месячный абонемент на использование платных автостоянок Rīgas satiksme.

В свою очередь Пуце, приняв его, незаконно извлек выгоду и нарушил ограничения на получение подарков, установленные для государственного должностного лица.

KNAB привлек Пуце, Балшевица и Бачкурса к административной ответственности и применил к ним штрафы, размер которых пока не назван.

Ранее сообщалось, что Юрис Пуце решил уйти с должности министра защиты среды и регионального развития.

Такое решение он принял после сообщения бывшего коллеги по партии Мариса Мичеревскиса о том, что Пуце просил его сделать ему пропуск на автостоянку Рижской думы.

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