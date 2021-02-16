Удивительно точные предсказания Билла Гейтса, сделанные в 1999 году

За пару месяцев до начала нового тысячелетия вышла книга Гейтса "Бизнес со скоростью мысли" ("Business @ the Speed of Thought"), высказанные в которой прогнозы на тот момент могли показаться довольно фантастическими, однако, если посмотреть на происходящее спустя более 20 лет, можно заметить удивительные совпадения.

Технологический магнат в своей книге предсказал такие феномены, как платформы для сравнения цен, смартфоны, онлайн-платежи и даже возможность видеть гостей через встроенную в дверной глазок видеокамеру.

"Будут разработаны автоматизированные сервисы сравнения цен, которые позволят людям видеть цены на разных платформах, давая возможность выбрать самый дешевый продукт", - предсказывал Гейтс.

"Почти у каждого будет маленькое электронное устройство, с помощью которого можно будет электронно поддерживать связь и осуществлять работу из любого места в мире. Жители мира с помощью интернета смогут управлять своими финансами, оплачивать счета и даже консультироваться с врачами", - написал в 1999 году сооснователь Microsoft.

Кроме того, Билл Гейтс в книге упомянул, что "будут разработаны "личные помощники", которые смогут соединить все устройства домашнего хозяйства или рабочего места, позволяя им обмениваться данными".

"В смартфонах можно будет ввести запланированное блюдо и они автоматически сгенерируют список покупок", - предсказал технологический эксперт, обрисовав таким образом существующие в наши дни приложения.

Кроме того, Гейтс в 1999 году прогнозировал, что куда более распространенным станет видеонаблюдение, которое позволит людям следить за своей собственностью во время отсутствия, а также отметил, что особую популярность могут получить "частные сайты, где можно будет связываться с друзьями и родственниками, а также совместно планировать мероприятия".