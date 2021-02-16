Вт, 16.02.2021
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Петр Зуев, российский пенсионер
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В Кенгарагсе полиция помогла спасти собаку, сбитую на пешеходном переходе

ФОТО: Ekrānšāviņš no RPP video

В среду, 3 февраля, сотрудники Рижской полиции самоуправления, патрулируя улицу Маскавас, заметили скопление людей на пешеходном переходе. Полицейские  остановились, чтобы выяснить, что произошло. Оказалось, что ранена собака. Сотрудники правопорядка приняли решение отвезти собаку и ее хозяйку в ветеринарную клинику.

На месте происшествия полицейские увидели женщину, которая склонилась над своей собакой. Она объяснила сотрудникам полиции, что собака выскочила на пешеходный переход, где ее сбила машина. Автомобиль с места происшествия скрылся. На снегу были видны следы крови. В разговоре с полицией стало понятно, что женщина уже связалась с мужем. Планировалось, что они отвезут собаку в клинику.

Хозяйка призналась, что находилась в шоке. Ни номер, ни марку, ни цвет машины она не запомнила.

Приехал муж женщины. Стали обсуждать, куда вести собаку. В разговор вмешалась полиция и предложила доставить четвероногого на оперативном транспорте, чтобы он как можно быстрее получил медицинскую помощь.

Женщина положила собаку в машину и поблагодарила полицию за помощь. Собака была доставлена в клинику Dr. Beinerta, где ей оказали медицинскую помощь. 

Видео: Полицейские помогают собаке и ее хозяйке

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