В Кенгарагсе полиция помогла спасти собаку, сбитую на пешеходном переходе

На месте происшествия полицейские увидели женщину, которая склонилась над своей собакой. Она объяснила сотрудникам полиции, что собака выскочила на пешеходный переход, где ее сбила машина. Автомобиль с места происшествия скрылся. На снегу были видны следы крови. В разговоре с полицией стало понятно, что женщина уже связалась с мужем. Планировалось, что они отвезут собаку в клинику.

Хозяйка призналась, что находилась в шоке. Ни номер, ни марку, ни цвет машины она не запомнила.

Приехал муж женщины. Стали обсуждать, куда вести собаку. В разговор вмешалась полиция и предложила доставить четвероногого на оперативном транспорте, чтобы он как можно быстрее получил медицинскую помощь.

Женщина положила собаку в машину и поблагодарила полицию за помощь. Собака была доставлена в клинику Dr. Beinerta, где ей оказали медицинскую помощь.