Брат советского доктора Ватсона госпитализирован с коронавирусом

Юрий Соломин - старший брат актера театра и кино Виталия Соломина, наиболее известного по роли доктора Ватсона в серии советских экранизаций рассказов про английского сыщика.

Соломин родился в 1935 году в Чите, сейчас ему 85 лет. В 1957 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего был принят в труппу Малого театра, на сцене которого Соломин сыграл десятки ролей, а в 1988-м году стал его художественным руководителем.

Юрий Соломин ФОТО: скриншот видео

В 1960 году состоялся дебют Соломина в кино в фильме "Бессонная ночь", а уже всесоюзную славу актеру принесла его роль в телефильме "Адъютант его превосходительства". Помимо этого, Соломин сыграл в фильмах "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Дерсу Узала", "Летучая мышь" и других.