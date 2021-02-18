"Я не хочу, чтобы я боялась": Бортич о запретах на ТВ, участии в протестных акциях и Лукашенко

О запретах на телевидении

Юрий Дудь поинтересовался у Бортич, стала ли она "запрещенной актрисой" после своих высказываний в поддержку Алексея Навального и посещия митинга. Ранее в СМИ появилась информация, что Сашу "вырезали из рекламного промо канала ТНТ".

Актриса на это рассмеялась и сказала, что она читает сценарии, как и читала. Рассматривает рекламные предложения. О "рекламном промо" она слышит впервые.

"Смотрела сериал на ТНТ Premiere, видела там по соседству свое лицо", - отметила Бортич.

Свое участие в акциях протеста в поддержку Алексея Навального она объяснила как желание заявить о том, что она больше не хочет бояться.

"Я не хочу, чтобы так было. Я не хочу, чтобы я боялась", - заметила актриса.

Шесть лет назад Саша подчеркивала, что она аполитична, но потом все изменилось.

"Я не политик. Я не претендую ни на что... Я же не просто актриса. Я тоже здесь живу... Я высказываю свою позицию. Я так чувствую. Я не хочу, чтобы происходило насилие, чтобы убивали людей", - сказала Бортич.

Она подчеркнула, что не чувствует себя в безопасности.

О съемках в клипе вокалиста System of a Down Сержа Танкяна

С музыкантом она познакомилась благодаря режиссеру Анне Меликян, которая взяла ее на концерт. Некоторое время назад ей позвонил Илья Найшуллер и пригласил сниматься в клипе Танкяна. Саша заметила, что прошло четыре месяца и сейчас этот клип актуален.

О протестах в Беларуси

Саша объяснила, как она гордится белорусами, которые нашли в себе силы высказаться. Она призналась, что сама написала арестованному политику Сергею Тихановскому. Актриса не верила, что письмо дойдет и что ей кто-то ответит. Когда же она получила обратное письмо, то была тронута до слез.

Саша Бортич указала, что она не политолог, но видит, что люди в Беларуси живут не очень хорошо, нет работы, в стране средняя зарплата 300 долларов. Виноват не Лукашенко, а просто такой народ в стране.

"Очень жаль, что такая красивая страна, хорошо расположенная - там "совок"... В смысле, что там все неразвитое", - подытожила она.