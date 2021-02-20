Разработана карта c практиками семейных врачей, где будут вакцинировать против Covid-19

Vakcinācijas pret Covid-19 kabinetu karti skatiet šeit: https://t.co/602uTUtaQl — Vakcinācija Latvijā (@VakcinacijaLV) February 19, 2021

На карте указано 570 медицинских учреждений, их адреса, часы работы и номера телефонов, по которым можно подать заявку на вакцинацию.

В настоящее время большинство возможностей вакцинации есть в Риге и крупных городах. Вакцинироваться можно и в центральной части страны, на северо-востоке Видземе, а также в Курземе.

Уже сообщалось, что с учетом того, что не все семейные врачи получат вакцины от Covid-19 уже в начале недели, большинство начнут вакцинацию в своих практиках в среду, 24 февраля, или четверг, 25 февраля, сказала агентству LETA президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

Вейде сообщила, что для отбора врачей был проведен опрос о их готовности проводить вакцинацию с учетом ресурсов и нагрузки. В настоящее время заявки подали 504 семейных врача, но этот показатель будет меняться, так как некоторые врачи все же отказываются от вакцинации, а другие подают заявки.

В настоящее время семейные врачи заключили договоры с Национальной службой здравоохранения и составили списки вакцинируемых.