Сотрудники полиции проведут очную ставку между Яной Рудковской и главным редактором StarHit

Известно, что очная ставка запланирована на 26 февраля

"Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен", - цитирует Добровинского PeopleTalk.ru.

Ранее продюсер Яна Рудковская добилась возбуждения дела для привлечения к ответственности издания, которое написало о наличии психического заболевания у ее сына Александра Плющенко.

Сыну Рудковской и Плющенко, известному как Гном Гномыч, также провели судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного, в частности, после публикации на сайте издания StarHit.ru.

"Неделя вышла сложной. Были допросы у следователя и прохождение здоровым мальчиком судебно-психиатрической экспертизы! Мы могли бы от этого отказаться, но нужно довести дело до конца. Мы рады, что уже приняли закон об уголовном наказании за клевету в интернете. Нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против таблоида StarHit, в рамках которого наш ребенок прошел все медицинские экспертизы, чтобы ни один человек больше не мог написать гадость о здоровье сына!" - написала Рудковская на своей странице в Instagram.

Продюсер отметила, что узнала имя автора статьи.

"Все это время мы вели борьбу против людей, у которых нет ни стыда, ни совести", - добавила Яна.