Сб, 20.02.2021
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  • Сотрудники полиции проведут очную ставку между Яной Рудковской и главным редактором StarHit
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Сотрудники полиции проведут очную ставку между Яной Рудковской и главным редактором StarHit

Сотрудники полиции намерены провести очную ставку между Яной Рудковской и главным редактором журнала StarHit Анастасией Ананьевой. Об этом сообщил ТАСС юрист Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Плющенко.

Известно, что очная ставка запланирована на 26 февраля

"Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен", - цитирует Добровинского PeopleTalk.ru.

Ранее продюсер Яна Рудковская добилась возбуждения дела для привлечения к ответственности издания, которое написало о наличии психического заболевания у ее сына Александра Плющенко.  

Сыну Рудковской и Плющенко, известному как Гном Гномыч, также провели судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного, в частности, после публикации на сайте издания StarHit.ru.

"Неделя вышла сложной. Были допросы у следователя и прохождение здоровым мальчиком судебно-психиатрической экспертизы! Мы могли бы от этого отказаться, но нужно довести дело до конца. Мы рады, что уже приняли закон об уголовном наказании за клевету в интернете. Нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против таблоида StarHit, в рамках которого наш ребенок прошел все медицинские экспертизы, чтобы ни один человек больше не мог написать гадость о здоровье сына!" - написала Рудковская на своей странице в Instagram.

Продюсер отметила, что узнала имя автора статьи. 

"Все это время мы вели борьбу против людей, у которых нет ни стыда, ни совести", - добавила Яна.

Напомним, в мае в статье на сайте StarHit.ru сообщалось, что сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию якобы страдает синдромом Аспергера (нарушение психического развития, один из видов аутизма). Полиция завела уголовное дело.

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