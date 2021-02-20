Сотрудники полиции проведут очную ставку между Яной Рудковской и главным редактором StarHit

Известно, что очная ставка запланирована на 26 февраля
"Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен", - цитирует Добровинского PeopleTalk.ru.
Ранее продюсер Яна Рудковская добилась возбуждения дела для привлечения к ответственности издания, которое написало о наличии психического заболевания у ее сына Александра Плющенко.
Сыну Рудковской и Плющенко, известному как Гном Гномыч, также провели судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного, в частности, после публикации на сайте издания StarHit.ru.
"Неделя вышла сложной. Были допросы у следователя и прохождение здоровым мальчиком судебно-психиатрической экспертизы! Мы могли бы от этого отказаться, но нужно довести дело до конца. Мы рады, что уже приняли закон об уголовном наказании за клевету в интернете. Нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против таблоида StarHit, в рамках которого наш ребенок прошел все медицинские экспертизы, чтобы ни один человек больше не мог написать гадость о здоровье сына!" - написала Рудковская на своей странице в Instagram.
Продюсер отметила, что узнала имя автора статьи.
"Все это время мы вели борьбу против людей, у которых нет ни стыда, ни совести", - добавила Яна.
Напомним, в мае в статье на сайте StarHit.ru сообщалось, что сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию якобы страдает синдромом Аспергера (нарушение психического развития, один из видов аутизма). Полиция завела уголовное дело.