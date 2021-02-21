Новый список людей, которых ищут в Латвии: если вам что-то известно о них, помогите!

Фаину Карпову-Ефремову 1960 г. р. ищет Елена. "Потерялась связь".

Роланда Власевского 1978 г. р., который проживает в Улброке, ищет родственница Эмилия.

Владимира Капировского 1944 г. р. и его семью ищет брат Владимир. "У нас один отец, но разные мамы".

Милану Подгурскую 1960 г. р. ищет Ирина. "Ищу дочь двоюродного брата моего отца Валентина Бокого".

Артура Арбидана 1989 г. р. ищет мать Ольга. "Последний звонок от сына был в августе 2016 года".

Александра Дмитришина 1960 г. р. ищет Оксана. "Ищу своего дядю, последняя встреча было в 1986 году в Риге".

Алдиса Звирбулиса 1964-70 г. р. ищет дочь Катрина. "Ищу отца. Хочу ему рассказать, что он уже дедушка".

Диану Малахову 1963 г. р. из Вентспилса ищет Наталья. "Связь оборвалась в 1983 году".

Георгия Ярковича 1950 г. р. ищет дочь Светлана. Она также ищет бабушку Ольгу Яркович и дядю Владимира Ярковича, которые проживали в Юрмале (Слока).

Владимира Воронкова 1954 г. р., который проживал на ул. Маскавас в Риге, ищет дочь Эдите. "Может, у меня есть сестры, братья".

Сергея Якушева 1954 г. р ищет Максим. "Перестал отвечать на звонки и письма".

Гурана Масхарадзе 1944 г. р. из Юрмалы ищет Жолт. "Ищу друга моего отца".

Лидию Павлову 1949 г. р. из Лиепаи ищет сестра Анна.

Ларису Ивановну Сыч 1942 г. р. и ее семью ищет Алексей. "Ищу двоюродных бабушку, дедушку, дядю и тетю".

Евгения Ситковского 1960 г. р. ищет Людмила. "Ищу любую информацию о своей сестре и ее семье".

Иосифа Карпова 1935 г. р. и его семью ищет дочь Татьяна. "Также ищу дядю Игоря и тетю Светлану".

Галину Ивановну Петрову 1963 г. р. и Людмилу Ивановну Петрову 1968 г. р. из Даугавпилса ищет Людмила Тимошевич.

Сюзанну Павловскую 1960-65 г. р. из Даугавпилса ищет сводный брат Ромуальд.

Анжелику Александровну Малиню 1970 г. р. ищет брат по отцу Олег. "Анжела проживала на ул. Института в Даугавпилсе".

Олега Петровича Шварца 1957 г. р. из Даугавпилса ищет дочь Анна. "Последний раз отца видела, когда мне было полтора годика".

Венеранду Язеповну Раутрих и ее семью ищет Даниела. "Венеранда - родная мать моего свекра".

Геннадия Ивановича Степанова 1956 г. р. ищет Нина Владимировна. "Это мой дядя по маминой линии".

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.