В Нидерландах приземлились фрагменты самолета; двое раненых

В воскресенье, 21 февраля, в Нидерландах упали металлические фрагменты грузового самолета, в результате чего получили ранения два человека, сообщает CNN. Похожий инцидент произошел в тот же день в США.
Boeing 747-400 следовал из аэропорта Маастрихт Ахен в международный аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Вскоре после взлета экипаж заметил возгорание двигателя, о чем доложил пилотам.
"С разрешения службы управления воздушным движением было решено перенаправить рейс в аэропорт Любека в Бельгии, где он благополучно приземлился", - сообщила авиакомпания Longtail Aviation.
В общине Мерсен в Нидерландах, где приземлились металлические фрагменты самолета, легкие ранения получили два человека. Один из них был доставлен в больницу. Пострадало несколько автомобилей и зданий.
В тот же день аварийную посадку в аэропорту Денвера, штат Колорадо, совершил пассажирский самолет авиакомпании United Airlines после того, как у него в полете загорелся один из двигателей. Некоторые детали самолета упали прямо во дворы жилых домов.