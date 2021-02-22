В Нидерландах приземлились фрагменты самолета; двое раненых

Boeing 747-400 следовал из аэропорта Маастрихт Ахен в международный аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Вскоре после взлета экипаж заметил возгорание двигателя, о чем доложил пилотам.

"С разрешения службы управления воздушным движением было решено перенаправить рейс в аэропорт Любека в Бельгии, где он благополучно приземлился", - сообщила авиакомпания Longtail Aviation.

В общине Мерсен в Нидерландах, где приземлились металлические фрагменты самолета, легкие ранения получили два человека. Один из них был доставлен в больницу. Пострадало несколько автомобилей и зданий.

В тот же день аварийную посадку в аэропорту Денвера, штат Колорадо, совершил пассажирский самолет авиакомпании United Airlines после того, как у него в полете загорелся один из двигателей. Некоторые детали самолета упали прямо во дворы жилых домов.

Longtail Aviation cargo 747 loses engine parts over Meerssen after failure on departure from Maastricht Airport in The Netherlands. Aircraft landed safely in Liege. https://t.co/b22hB9QgKF pic.twitter.com/NYps5GoBzT — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) February 20, 2021