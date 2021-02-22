Пн, 22.02.2021
Безопасный ужик, пусть живет, но то, что он забрался в комнату посреди зимы - это было страшновато! Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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  • "Ко мне пришла эта темная сторона в 20 лет": экс-солистка "Демо" об употреблении наркотиков
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"Ко мне пришла эта темная сторона в 20 лет": экс-солистка "Демо" об употреблении наркотиков

Бывшая солистка российской поп-группы "Демо" Александра Зверева рассказала, как справилась с наркотической зависимостью. Об этом пишет Газета.ru.

Саша призналась подписчикам, что в начале 2000-х, когда ей было 20 лет, она принимала кокаин.

"Ко мне пришла эта темная сторона в двадцать лет - на пике популярности. Полгода я играла в эту распространенную в шоу-бизнесе игрушку. А потом сделала шаг на сторону света по своему собственному желанию", - цитирует Сашу "Экспресс-газета". 

Зверева отметила, что отказ от наркотиков прошел без труда и ломок. Она бросила в один день. Теперь она даже не курит. 

Сейчас бывшая звезда 2000-х живет в США и воспитывает четверых детей.

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