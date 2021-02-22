"Ко мне пришла эта темная сторона в 20 лет": экс-солистка "Демо" об употреблении наркотиков
Бывшая солистка российской поп-группы "Демо" Александра Зверева рассказала, как справилась с наркотической зависимостью. Об этом пишет Газета.ru.
Бывшая солистка российской поп-группы "Демо" Александра Зверева рассказала, как справилась с наркотической зависимостью. Об этом пишет Газета.ru.
Саша призналась подписчикам, что в начале 2000-х, когда ей было 20 лет, она принимала кокаин.
"Ко мне пришла эта темная сторона в двадцать лет - на пике популярности. Полгода я играла в эту распространенную в шоу-бизнесе игрушку. А потом сделала шаг на сторону света по своему собственному желанию", - цитирует Сашу "Экспресс-газета".
Зверева отметила, что отказ от наркотиков прошел без труда и ломок. Она бросила в один день. Теперь она даже не курит.
Сейчас бывшая звезда 2000-х живет в США и воспитывает четверых детей.