"Ко мне пришла эта темная сторона в 20 лет": экс-солистка "Демо" об употреблении наркотиков

Саша призналась подписчикам, что в начале 2000-х, когда ей было 20 лет, она принимала кокаин.

"Ко мне пришла эта темная сторона в двадцать лет - на пике популярности. Полгода я играла в эту распространенную в шоу-бизнесе игрушку. А потом сделала шаг на сторону света по своему собственному желанию", - цитирует Сашу "Экспресс-газета".

Зверева отметила, что отказ от наркотиков прошел без труда и ломок. Она бросила в один день. Теперь она даже не курит.