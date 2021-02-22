Пн, 22.02.2021
Оппозиция в Беларуси потеряла улицы Светлан Тихановская
Светлан Тихановская
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Made in LV
  • Кашерс признался, что ему с непристойными предложениями пишут женатые мужчины
1
1 мин для прочтения

Кашерс признался, что ему с непристойными предложениями пишут женатые мужчины

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Латвийский мультихудожник Кашерс (нас. имя - Каспарс Блумс-Блуманис) в эфире программы канала STV Pirmā! "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) признался, что порой женатые мужчины делают ему непристойные предложения и присылают свои голые фото.

"Да, конечно, я не буду этого отрицать, что иногда мне с различными предложениями пишут женатые мужчины. Да, они также присылают свои "причиндалы". Конечно, все должно быть конфиденциально, чтобы жены ничего не знали и т. д. Но я смотрю и думаю, ну и как... Как ты так можешь? У тебя же указано, пусть в том же Instagram, твое имя и фамилия.

Кликаю на Instagram-профиль и вижу этого человека с женой и детьми. 

1

Если бы я был плохим человеком, то сделал бы скриншот и отправил пусть и той самой жене, которую он потом в одном из постов отметил. 

Мне просто кажется, что люди не понимают, для чего живут этой фейковой жизнью, для чего?" - рассуждает Кашерс. 

Напомним, летом 2020 года латвийский мультихудожник Кашерс сообщил о помолвке с возлюбленным Янисом Мининым. Пара также рассказала о желании усыновить ребенка. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back