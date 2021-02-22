Кашерс признался, что ему с непристойными предложениями пишут женатые мужчины

"Да, конечно, я не буду этого отрицать, что иногда мне с различными предложениями пишут женатые мужчины. Да, они также присылают свои "причиндалы". Конечно, все должно быть конфиденциально, чтобы жены ничего не знали и т. д. Но я смотрю и думаю, ну и как... Как ты так можешь? У тебя же указано, пусть в том же Instagram, твое имя и фамилия.