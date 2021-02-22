Кашерс признался, что ему с непристойными предложениями пишут женатые мужчины

"Да, конечно, я не буду этого отрицать, что иногда мне с различными предложениями пишут женатые мужчины. Да, они также присылают свои "причиндалы". Конечно, все должно быть конфиденциально, чтобы жены ничего не знали и т. д. Но я смотрю и думаю, ну и как... Как ты так можешь? У тебя же указано, пусть в том же Instagram, твое имя и фамилия.
Кликаю на Instagram-профиль и вижу этого человека с женой и детьми.
Если бы я был плохим человеком, то сделал бы скриншот и отправил пусть и той самой жене, которую он потом в одном из постов отметил.
Мне просто кажется, что люди не понимают, для чего живут этой фейковой жизнью, для чего?" - рассуждает Кашерс.
Напомним, летом 2020 года латвийский мультихудожник Кашерс сообщил о помолвке с возлюбленным Янисом Мининым. Пара также рассказала о желании усыновить ребенка.