FreeBritney: скандальный фильм, извинение Тимберлейка и новая волна желающих спасти Бритни Спирс

Фильм Framing Britney Spears и извинение Тимберлейка

Сейчас волна желающих "спасти Бритни" вновь поднялась, на это повлиял выход документального фильма Framing Britney Spears, созданный журналистами The New York Times.

В нем говорится о движении #FreeBritney, отношениях певицы с Джастином Тимберлейком и о журналистской травле, которой Бритни Спирс подверглась на самом пике своей славы.

После выхода картины критике подвергся Джастин Тимберлейк. Ведь после их расставания Бритни подверглась критике в СМИ, а артист наоборот извлек выгоду на из скандалов. Он выпустил успешный клип Cry Me a River, в котором мстит похожей на Бритни Спирс девушке, со СМИ он не стеснялся обсуждать детали их романа, в том числе интимные.

В итоге, певец извинился перед Бритни Спирс и Джанет Джексон. Он заявил, что сожалеет о своем поведении в прошлом и признал, что неосознанно "извлек выгоду из системы, которая потворствует мизогинии и расизму".

Сама Бритни написала всоцсетях:

"У каждого человека своя история и свой взгляд на чужие истории!!!! У каждого из нас настолько отличные, яркие и прекрасные жизни!!! Помните, как бы мы не думали, что знаем о чьей-то жизни, все это ничто по сравнению с настоящим человеком за кадром!!!!".

Напомним, с 2008 года звезда находится под опекунством. Поклонники Бритни считают, что так она находится "как бы в заключении". Об этом якобы говорят ее "зашифрованные" посты в Instagram. За это время у артистки вышло 4 студийных альбома, она появилась в эпизоде сериала "Как я встретил вашу маму" и заключила выгодный контракт. Что же беспокоит фолловеров?

ФОТО: REUTERS/Fred Prouser/Scanpix

Разберем биографию этой певицы по полочкам.

Популярность пришла к Бритни Спирс еще в 16-летнем возрасте. Тогда она выпустила сингл Baby One More Time, который мгновенно стал суперхитом в 18 странах мира. 2

Все беды начались после ее развода с Кевином Федерлайном, в браке с которым Бритни состояла два года. У пары родилось двое сыновей - Шон Престон и Джейден Джеймс.

Федерлайн после развода обвинил Спирс в "неадекватном поведении". В качестве примеров он привел ее сбривание волос на голове, нападение на машину папарацци, злоупотребление запрещенными веществами и "британский акцент". Так мужчина смог заполучить родительские права на обоих детей. Бритни же не была настроена отдавать детей отцу - это все превратилось в публичный скандал. В возрасте 26 лет звезду вынесли на носилках из ее дома, который был окружен пожарными и полицейскими.

После этого Бритни была помещена в психиатрическую лечебницу. Опекунство получили ее отец Джейми Спирс и адвокат семьи Эндрю Уоллет. Оно было временным, но переросло в постоянное.