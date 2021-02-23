За сутки подтверждено 669 новых случаев Covid-19, самый молодой умерший - моложе 40
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 669 новых случаев Covid-19, скончались 24 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 669 новых случаев Covid-19, скончались 24 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 30 до 99 лет:
За последние сутки было сделано 12 678 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 5,3%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 502,9 случая. За все время в Латвии Covid-19 заболели 82 462 человека.