За сутки подтверждено 669 новых случаев Covid-19, самый молодой умерший - моложе 40

Умершие входили в возрастные группы от 30 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 30 до 39 лет,

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

пять человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

шесть человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

девять человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние сутки было сделано 12 678 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 5,3%.