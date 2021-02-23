Вт, 23.02.2021
Безопасный ужик, пусть живет, но то, что он забрался в комнату посреди зимы - это было страшновато! Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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За сутки подтверждено 669 новых случаев Covid-19, самый молодой умерший - моложе 40

ФОТО: Cryptographer, Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 669 новых случаев Covid-19, скончались 24 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 30 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 30 до 39 лет,
  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • пять человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • шесть человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • девять человек - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние сутки было сделано 12 678 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 5,3%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 502,9 случая. За все время в Латвии Covid-19 заболели 82 462 человека.

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