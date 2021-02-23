Вт, 23.02.2021
На мой взгляд, достаточно причин, по которым Латвия не может позволить себе ослабить ограничения. Уга Думпис, инфекционист
Уга Думпис, инфекционист
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Анна Седокова опубликовала снимок из Риги

Популярная исполнительница Анна Седокова опубликовала фотографию, после которой подписчики решили, что звезда находится в Риге. 

В Instagram-сторис она поделилась фотографией, которая сделана в Агенскалнсе. 

ФОТО: Instagram/annasedokova

Как известно, на прошлой неделе Тимма приехал в Латвию, чтобы помочь латвийской баскетбольной команде в решающих матчах борьбы за путевку на чемпионат Европы 2022 года. Однако ни Тимма, ни Седокова не прокомментировали, приехали ли они в Латвию вместе.

Не исключено, полагает портал Sejas.lv, что Анна Седокова приехала в Ригу, чтобы познакомиться с сыном Яниса, который появился на свет от предыдущего брака с Саной Тиммой. Эти предположения подкреплены соцсетями Саны, которая подтверждает, что в настоящее время их сын навещает своего отца.

Недавно певица сделала публикацию в соцсетях, в которой заговорила о чувствах, когда хочется расстаться. 

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