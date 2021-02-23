Анна Седокова опубликовала снимок из Риги

В Instagram-сторис она поделилась фотографией, которая сделана в Агенскалнсе.

ФОТО: Instagram/annasedokova

Как известно, на прошлой неделе Тимма приехал в Латвию, чтобы помочь латвийской баскетбольной команде в решающих матчах борьбы за путевку на чемпионат Европы 2022 года. Однако ни Тимма, ни Седокова не прокомментировали, приехали ли они в Латвию вместе.

Не исключено, полагает портал Sejas.lv, что Анна Седокова приехала в Ригу, чтобы познакомиться с сыном Яниса, который появился на свет от предыдущего брака с Саной Тиммой. Эти предположения подкреплены соцсетями Саны, которая подтверждает, что в настоящее время их сын навещает своего отца.