"Я жила в аду": звезда "Холостяка" Виктория Короткова впервые рассказала о ДТП со смертельным исходом

"6 октября 2020 года мою жизнь словно поставили на паузу. А жизнь другого человека оборвалась.

Было чувство, что всего этого я не выдержу, не смогу пережить. И только близкие помогли справиться", - написала Виктория в посте.

Она отметила, что решила больше не молчать и рассказать о случившемся.

"По понятным причинам я не отвечала и исчезла из сети, на время отложив всю работу. Мне нужно было с этим справиться и решить, как жить дальше. Но бесконечно молчать и прятаться в себе тоже не выход", - призналась модель.

Виктория рассказала, что в момент столкновения подушки безопасности вылетели ей в лицо и ноги, лишив возможности управления. После удара девушка вышла из машины, чтобы оказать помощь пострадавшему, однако мужчину вынесло под колеса другого автомобиля.

Как пишет Tatler, через месяц после аварии было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. К делу приложили также записи с камер наблюдения, показания очевидцев, заключения эксперта. В действиях Коротковой не нашли признаков состава преступления. Согласно результатам автомеханической экспертизы, возможности избежать столкновения не было.

Также отмечается, что в крови погибшего был найден алкоголь.

Виктория Короткова была за рулем джипа "Мерседес-Гелендваген", когда произошла авария. Про владельца автомобиля было много противоречивой информации.

"Автомобиль был оформлен на друга семьи. Понимаете, предыдущую машину оформили на меня. Существуют телеграм-боты, куда любой может вбить госномер автомобиля и получить всю информацию. А от этого было много проблем. Люди караулили меня, находили. Там ведь и номер телефона есть, мне звонили ночами... Поэтому было принято решение "Гелендваген" оформить не на меня", - объяснила Виктория.

"Пока я не готова ездить за рулем, сейчас только с водителем.

Первое время, когда проезжала место аварии, закрывала глаза, потому что не могла спокойно реагировать, мучили флешбэки. Я жила в аду.

Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало по щелчку хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью. Объективно – моя жизнь поменялась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь так, как прежде", - рассказала модель изданию.

Виктория также отметила, что ей пришлось обратиться к помощи психолога, чтобы справиться с произошедшим.

"Моя жизнь уже никогда не будет прежней, но я очень хочу поставить точку и двигаться дальше. Надеюсь, что вы меня в этом поддержите", - написала девушка в Instagram.