"Любит Россию, или правда к Лободе ездит": Линдеманн в образе гражданина СССР заинтриговал поклонников

Снимок сделал Дэнни Ульманн. На нем Тилль стоит на фоне колонн в черном пальто и задумчиво смотрит вдаль. В одной руке у него дипломат, а в другой - меховая шапка-ушанка.

"Пусть уже у нас остается, мы не против. Только "За", прям любит он Россию, или правда к Лободе ездит", "Коренной москвич", "Отец, ты теперь у нас живешь?", "Я даже не удивился увидев в описании Moscow, зарусел дед совсем", "Ипполит, это ты?", "Тилль такой няшный с русской шапкой в руке", - писали в комментариях.