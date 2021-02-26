Пт, 26.02.2021
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Влад Корягин, руководитель туристической компании Baltic Travel Group

"Любит Россию, или правда к Лободе ездит": Линдеманн в образе гражданина СССР заинтриговал поклонников
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Немецкий музыкант и фронтмен метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн разместил на своей Instagram-странице снимок, стилизованный под Москву времен СССР. Это вызвало бурное обсуждение среди русскоговорящих пользователей Сети. 

"Москва, 1989", - написал под фото артист. 

Снимок сделал Дэнни Ульманн. На нем Тилль стоит на фоне колонн в черном пальто и задумчиво смотрит вдаль. В одной руке у него дипломат, а в другой - меховая шапка-ушанка.

Этот новый образ артиста не оставил равнодушными его русскоговорящих подписчиков. 

"Пусть уже у нас остается, мы не против. Только "За", прям любит он Россию, или правда к Лободе ездит", "Коренной москвич", "Отец, ты теперь у нас живешь?", "Я даже не удивился увидев в описании Moscow, зарусел дед совсем", "Ипполит, это ты?", "Тилль такой няшный с русской шапкой в руке", - писали в комментариях.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, как солист группы Rammstein Тилль Линдеманн спас ей жизнь.

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