Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями и раскрыли имя ребенка

На фото в публикации в Instagram актриса на позднем сроке беременности стоит в черной пижаме и придерживает живот руками.
- подписала снимок Паулина.
Для Паулины Андреевой сын стал первенцем, а для Федора Бондарчука - третьим ребенком. У режиссера уже есть двое взрослых детей от первой жены - Светланы Бондарчук, и даже две внучки.
Режиссер и актриса поженились в 2019 году.
Напомним, что в прошлом году также состоялась премьера совместной работы Бондарчука и Андреевой - режиссер снял по сценарию супруги сериал "Псих" с Константином Богомоловым и Еленой Лядовой.