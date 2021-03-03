Ср, 3.03.2021
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями и раскрыли имя ребенка

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. ФОТО: Erlend Staub, Scanpix

Российский режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук и актриса и сценарист Паулина Андреева стали родителями. Радостную новость супруга знаменитого режиссера сообщила в своем Instagram.

На фото в публикации в Instagram актриса на позднем сроке беременности стоит в черной пижаме и придерживает живот руками.

"Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021 г."

- подписала снимок Паулина.

Для Паулины Андреевой сын стал первенцем, а для Федора Бондарчука - третьим ребенком. У режиссера уже есть двое взрослых детей от первой жены - Светланы Бондарчук, и даже две внучки.

Режиссер и актриса поженились в 2019 году.

Напомним, что в прошлом году также состоялась премьера совместной работы Бондарчука и Андреевой - режиссер снял по сценарию супруги сериал "Псих" с Константином Богомоловым и Еленой Лядовой.

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