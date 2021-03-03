Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями и раскрыли имя ребенка

На фото в публикации в Instagram актриса на позднем сроке беременности стоит в черной пижаме и придерживает живот руками.

- подписала снимок Паулина.

Для Паулины Андреевой сын стал первенцем, а для Федора Бондарчука - третьим ребенком. У режиссера уже есть двое взрослых детей от первой жены - Светланы Бондарчук, и даже две внучки.

Режиссер и актриса поженились в 2019 году.