Богомолов вдохновился правилами Нового Рижского театра и представил свои
Константин Богомолов вдохновился правилами Нового Рижского театра Алвиса Херманиса. Своими мыслями он поделился на странице в Instagram.
Константин Богомолов вдохновился правилами Нового Рижского театра Алвиса Херманиса. Своими мыслями он поделился на странице в Instagram.
"Блистательный текст Алвиса Херманиса. Правила его театра. С разрешения Алвиса беру их в наш театр. На Бронной. И рекомендую всем. Так победим", - написал Богомолов.
Первое правило: "В нашем театре свобода слова разрешена без каких-либо ограничений". Второе: "Наш театр и политкорректность несовместимы".
Это объясняется тем, что "объектом внимания театра является изучение человека во всех его проявлениях".
"Если мы позволим проявляться только красивой и порядочной стороне человеческой натуры, мы никогда абсолютно ничего не узнаем о секретах и бездонности человека - а это именно то, что нас в этой работе и жизни интересует. Потому что остальное - просто скучно, да и не правда", - цитирует Херманиса Богомолов.
В тексте поясняется, что "когда в театр приходит политкорректность, то театр надо закрывать, а актерам идти по домам".
Кроме того, Богомолов согласен с тем, что в театре можно шутить обо всем и без каких-либо ограничений.
"Разрешено рассказывать оскорбительные анекдоты без каких-либо ограничений", - пишет он.
Если же человек "слишком нежный", то ему рекомендуют не посещать театр.
"В нашем театре разрешено флиртовать и начинать романы как между актерами, так и между зрителями, а также во всех других комбинациях", - гласит четвертое правило.
Константин Богомолов также подчеркивает, что в театре разрешено работать людям с самыми разнообразными политическими взглядами. Потому что тогда труппа разнообразнее, а это лучше и интереснее. Также очень важно говорить открыто.
"В нашем театре каждому позволено верить в то, что его взгляды самые правильные. И да поможет вам Бог", - подытожил режиссер.
Напомним, ранее режиссер и сам написал манифест - "Похищение Европы 2.0". В нем Богомолов затронул тему современной этики, свободы мысли и свободы эмоций.