Богомолов вдохновился правилами Нового Рижского театра и представил свои

"Блистательный текст Алвиса Херманиса. Правила его театра. С разрешения Алвиса беру их в наш театр. На Бронной. И рекомендую всем. Так победим", - написал Богомолов.

Первое правило: "В нашем театре свобода слова разрешена без каких-либо ограничений". Второе: "Наш театр и политкорректность несовместимы".

Это объясняется тем, что "объектом внимания театра является изучение человека во всех его проявлениях".

"Если мы позволим проявляться только красивой и порядочной стороне человеческой натуры, мы никогда абсолютно ничего не узнаем о секретах и бездонности человека - а это именно то, что нас в этой работе и жизни интересует. Потому что остальное - просто скучно, да и не правда", - цитирует Херманиса Богомолов.

В тексте поясняется, что "когда в театр приходит политкорректность, то театр надо закрывать, а актерам идти по домам".

Кроме того, Богомолов согласен с тем, что в театре можно шутить обо всем и без каких-либо ограничений.

"Разрешено рассказывать оскорбительные анекдоты без каких-либо ограничений", - пишет он.

Если же человек "слишком нежный", то ему рекомендуют не посещать театр.

"В нашем театре разрешено флиртовать и начинать романы как между актерами, так и между зрителями, а также во всех других комбинациях", - гласит четвертое правило.

Константин Богомолов также подчеркивает, что в театре разрешено работать людям с самыми разнообразными политическими взглядами. Потому что тогда труппа разнообразнее, а это лучше и интереснее. Также очень важно говорить открыто.

"В нашем театре каждому позволено верить в то, что его взгляды самые правильные. И да поможет вам Бог", - подытожил режиссер.