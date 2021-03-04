Чт, 4.03.2021
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Кришьянис Кариньш

Умер 35-летний солист группы Brutto Сергей Королев

В возрасте 35 лет скончался Сергей Бразил Королев, солист музыкального проекта Сергея Михалка Brutto. Об этом участники коллектива сообщили в соцсетях.

"Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, амиго! Ты сражался до конца", - написано в сообщении. 

Сергею Королеву было 35 лет. В последние годы он боролся с глиобластомой правого полушария головного мозга четвертой степени. Об этом пишет Lenta.ru. Известно, что в 2019 году Королев перенес сложную операцию.

Коллектив Brutto Сергей Михалок собрал из единомышленников. Они выпустили потрясающую пластинку "Родны Край", песни с которой мгновенно разлетелись по Сети. Группа неоднократно приезжала с концертами в Ригу. 

Ранее сообщалось о смерти экс-участницы группы Little Big
 

Фото: концерт группы Brutto в Риге

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