Умер 35-летний солист группы Brutto Сергей Королев
В возрасте 35 лет скончался Сергей Бразил Королев, солист музыкального проекта Сергея Михалка Brutto. Об этом участники коллектива сообщили в соцсетях.
В возрасте 35 лет скончался Сергей Бразил Королев, солист музыкального проекта Сергея Михалка Brutto. Об этом участники коллектива сообщили в соцсетях.
"Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, амиго! Ты сражался до конца", - написано в сообщении.
Сергею Королеву было 35 лет. В последние годы он боролся с глиобластомой правого полушария головного мозга четвертой степени. Об этом пишет Lenta.ru. Известно, что в 2019 году Королев перенес сложную операцию.
Коллектив Brutto Сергей Михалок собрал из единомышленников. Они выпустили потрясающую пластинку "Родны Край", песни с которой мгновенно разлетелись по Сети. Группа неоднократно приезжала с концертами в Ригу.
Ранее сообщалось о смерти экс-участницы группы Little Big.
Фото: концерт группы Brutto в Риге