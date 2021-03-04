Умер 35-летний солист группы Brutto Сергей Королев

"Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, амиго! Ты сражался до конца", - написано в сообщении.

Сергею Королеву было 35 лет. В последние годы он боролся с глиобластомой правого полушария головного мозга четвертой степени. Об этом пишет Lenta.ru. Известно, что в 2019 году Королев перенес сложную операцию.

Коллектив Brutto Сергей Михалок собрал из единомышленников. Они выпустили потрясающую пластинку "Родны Край", песни с которой мгновенно разлетелись по Сети. Группа неоднократно приезжала с концертами в Ригу.

Ранее сообщалось о смерти экс-участницы группы Little Big.

