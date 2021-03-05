Пт, 5.03.2021
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Наталья Михайлова, журналист

Адель официально развелась с бывшим супругом

Адель ФОТО: Ekrānuzņēmums

Два года назад певица Адель и Саймон Коннекки объявили о своем решении расстаться. Спустя два года они завершили бракоразводный процесс. Об этом пишет издание Us Weekly.

Накануне судья, занимающийся их делом, подписал мировое соглашение. Теперь супруги официально разведены.  

Напомним, о расставании пара объявила в апреле 2019 года после семи лет отношений.

В октябре 2020 года Адель выступила ведущей шоу Saturday Night Live и во время вступительного монолога пошутила о том, что похудела.

В начале 2020 года стало известно, что певица сбросила 45 килограммов. Подробнее о причинах ее похудения мы рассказывали тут:

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