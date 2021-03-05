Адель официально развелась с бывшим супругом
Два года назад певица Адель и Саймон Коннекки объявили о своем решении расстаться. Спустя два года они завершили бракоразводный процесс. Об этом пишет издание Us Weekly.
Два года назад певица Адель и Саймон Коннекки объявили о своем решении расстаться. Спустя два года они завершили бракоразводный процесс. Об этом пишет издание Us Weekly.
Накануне судья, занимающийся их делом, подписал мировое соглашение. Теперь супруги официально разведены.
Напомним, о расставании пара объявила в апреле 2019 года после семи лет отношений.
В октябре 2020 года Адель выступила ведущей шоу Saturday Night Live и во время вступительного монолога пошутила о том, что похудела.
В начале 2020 года стало известно, что певица сбросила 45 килограммов. Подробнее о причинах ее похудения мы рассказывали тут: